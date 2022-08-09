快訊／參選到底！　林智堅嗆藍：有沒有學位對我參選市長沒影響

記者呂晏慈／台北報導

台大學倫會今（9日）舉行記者會公布民進黨桃園市長參選人林智堅論文審定結果，指林智堅抄襲余正煌的碩士論文，建議撤銷林生碩士學位，國民黨要求林智堅退選。對此，林智堅表示，「有沒有這個學位對於我參選市長並沒有影響」，新竹市民學歷比他高的比比皆是，提出政績、政見才是王道，捍衛自身清白和服務桃園市民的初衷並沒有改變。

▲桃園市長參選人林智堅出面回應論文抄襲事件。（圖／記者林敬旻攝）

林智堅今天下午親上火線，舉行記者會回應台大學倫會，強調自己是「受害者」，批評台大未審先判、無視自己提出的證據。

媒體會中關注，國民黨中央及市議員參選人紛紛要求林智堅退選，未來是否有「換堅」的可能？對此，林智堅表示，他總共參與1次議員選舉和2次市長選舉，在政治攻防上都非常嚴峻，過去也有很多不實指控，面對對手抹黑攻擊，有時候真的是百口莫辯，「沒有做過的事情你要去證明，才是最困難的」，面對對手隨意潑的髒水，他要花更多精力來找到相關檔案。

林智堅說，國民黨對於自己參選人的信心不足，在他一被徵召之後，就有鋪天蓋地的攻擊和抹黑，台大學倫會的審定是不尋常的，面對這麼大的事件，學校應該保護老師和學生，尤其他現在正在選舉，更應該嚴謹看待，但是每一次他與台大書信往返，學倫會就跟他說「你可以明天就來」，可是他作為市長參選人，怎麼可能隨時配合時間？這次也提出兩個時間要到學倫會去，結果台大舉行記者會取消碩士資格。

林智堅直言，「有沒有這個學位對於我參選市長並沒有影響」，他過去8年新竹市長任內，新竹市民學歷比他高的比比皆是，市政、政見、政績才是他參選的王道，不論對手現在所提出的，對他來說，捍衛自身清白和服務桃園市民的初衷並沒有改變。