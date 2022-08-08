虎尾電桿遭撞「折腰」　台電8／10排定修復...320戶將停電

▲虎尾廉使里村莊內一根電桿遭施工卡車撞斷折腰傾斜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾鎮廉使里6月底鋪重新設柏油，因施工卡車不慎碰撞電桿造成斷裂歪曲，至今已過月於附近民眾見尚未修復，相當擔憂其安全性，便拍下照片於地方社團貼文「鋪路時被工程車撞斷至今仍未修理，僅施作補強，但一個月過去了已越來越歪，希望鎮長能正視這根電線桿，如果真的倒了真的很為危險！」

虎尾鎮公所於貼文下方留言說明，「發生過後，丁學忠鎮長已指示通知台電來會勘處置，明天上班時，會再聯繫台電請他們儘速處理」。

▲虎尾廉使里村莊內一根電桿遭施工卡車撞斷，因遲未修復，民眾看了心驚，以為無人理會，貼網求助。（圖／翻攝自《虎尾人讚出來》）

台電雲林區處表示，6月24日因車禍事故造成遭撞毀情形，接獲事故發生後立即前往勘查，現場看的時候因為初步判斷並無立即危險，亦無影響到供電也都在供電中，所以現場勘查人員便以束鐵帶先行加固，並即同步加入工作單排定補救工作。修復日將會影響約320戶用電，因需要做停電安排與事前告知讓用戶預作準備，屆時尚須民眾體諒包含停電之不便。

台電雲林區處補充說明，目前該案修復涉及到必須要排停電，我們目前安排在8月10週五進行停電來施作修復工作，而修復的費用大概是1萬6千元，也會向肇事的營造公司求償，目前電桿經評估是無立即危險的，所以採取一般報修的流程處理並列入追蹤。肇事以後我們每週會現場勘查，最近一次是在8月3日由尋修部門前往查看，目前均安全無虞。

▲虎尾廉使里村莊內一根電桿遭施工卡車撞斷，雖然有繫上鐵束帶加固，但因遲未修復，民眾看了心驚，貼網求助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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