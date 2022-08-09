重擊林智堅！他喊「守住學術良心」　網卻點名1人：將被人格追殺

▲林智堅碩士論文，遭台大認定抄襲。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

今（9）日上午，台大認定林智堅碩士論文抄襲余正煌，且情節嚴重撤銷碩士學位，且3度邀請林智堅、陳明通，皆未到場說明。資深媒體人朱凱翔得知消息後，表示「竟然有點想哭」，他接著直言「恭喜台大，守住學術良心！」不過有網友卻擔憂，「接下來就是對蘇宏達院長的人格追殺及抹滅」。

這次審議召集人、台大社科院長蘇宏達表示，委員會以林生碩士論文為主比對余生，經過逐章逐節逐段逐小節比對，兩篇論文從一開始就產生高度重疊，林智堅與余正煌的論文相似度40%。

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蘇宏達也指出，林生論文中的中文摘要，全部七行和余生中文幾乎一模一樣，而碩士論文結論，兩篇論文中文摘要到結論文字高度相似和重疊，充分討論後認定余生、林生兩論文構成抄襲且情節嚴重，也就是林生抄襲余生。

▲台大決議撤銷林智堅學位。（圖／記者黃國霖攝）



對此，朱凱翔在臉書粉專《不演了新聞台》表示，「恭喜台大，守住學術良心。謝謝你們，給了所有還沒有放棄跟這個鬼政府戰鬥的人勇氣。千年暗室，一燈即明。」文末，朱凱翔更Hash Tag一句「#竟然有點想哭」。

底下網友也熱議，「做為台大人持續的驕傲」、「陳明通這幾年指導的論文都應該被檢驗」、「謝謝台大和余先生的堅持」、「已經證明抄襲，那指導教授沒問題嗎」、「頂住壓力，守住第一學府的名聲」、「不容易啊，校長、院長，還有教務長共同出席宣布」、「我以為是犧牲觸擊耶」、「知識份子是國家的良心，希望台大繼續堅持做對的事情」。

更有網友看完台大記者會，「比軍演還要精彩的記者會，台大的分析報告抄襲事實，簡直就是直接KO抄襲堅了，分析報告裡不能有自然數，沒有數據不能寫0⋯⋯，林生抄余生一起錯，那個余同學說姑且不論自己的論文寫的好不好，果然有自知之明，鳴通是不通啊！對台大肅然起敬」。

不過也有網友擔心，「守住學術尊嚴，還余正煌先生清白。但接下來就是對蘇宏達院長的人格追殺及抹滅」。

▼網友擔憂點名，蘇宏達恐被「人格追殺及抹滅」。（圖／翻攝不演了新聞台）

