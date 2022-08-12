他批「林智堅政治生命已結束」　黃揚明一句「你太嫩了」引網熱議

▲前新竹市長林智堅12宣布退選桃園市長。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

前新竹市長林智堅12日下午召開記者會，宣布退出桃園市長選戰，改由立委鄭運鵬接棒。國民黨台北市議員參選人楊植斗在臉書上表示「林智堅的政治生命已經結束了」，但資深媒體人黃揚明卻抱持不同看法，在留言區回覆一句「你太嫩了」，引發熱議。

楊植斗12日在臉書上發文痛批，林智堅政治生命已結束，六都市長提名由民進黨主席蔡英文全權負責，「原本以為林智堅為明日之星，卻沒想到他的光鮮亮麗全都是用粉抹出來的，接連下了論文和球場的大雨後，原貌醜到連親媽都認不得。蔡英文為了面子，不願承認自己眼花提名林智堅，只好鐵了心下令全黨與台大對幹。」

楊植斗開嗆，「從2021年起推動新竹合併時，林智堅就習慣先斬後奏，逼全黨護航他一人；如今林智堅不想玩了，隔天自己放話說要退選，逼得民進黨開緊急會議，幫他擦屁股，留下臉頰腫脹的蔡英文，以後黨主席的威信還往哪裡擺？」

「蔡英文肯定極度不爽，林智堅將成過街老鼠，所有在桃園合掛的看板都會下架，選舉中也保證沒有他的角色」楊植斗痛批，林智堅這三個字成了民進黨永遠的痛，他的政治生命結束了。

針對綠營桃園選戰「堅下鵬上」，資深媒體人黃揚明卻抱持不同看法，在留言區回應「你太嫩了」；還有網友留言「別忘了中央還是他們的，輸了新北做院長、輸了高雄做副院長、輸了台中做交通部長，所以他還有機會」、「他只是退居幕後還在垂死掙扎」、「有可能入閣或擔任選戰幕僚之類的」。

▼網友紛紛留言，認為林智堅政治生命尚未結束。（圖／翻攝自楊植斗臉書，下同）

