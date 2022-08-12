林智堅因論文風暴退選　蔣萬安點名陳時中：「盟友」依然活躍政壇

▲蔣萬安。（圖／蔣萬安辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅今（12）日下午宣布退選，對於論文寫作上的瑕疵成為政治角力感到抱歉。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，林智堅退選，是台灣社會贏回真理的第一仗、是點燃一盞民主的微光。但我們不能懈怠，因為網軍仍然伺機而動、林智堅的「盟友」陳時中等依然活躍於台灣政壇。

「謝謝台大，點燃民主微光。」蔣萬安表示，林智堅退選桃園市長，這是台大為社會捍衛是非，讓全民看到真理終究會戰勝謊言；也是全民挺台大，幫學界打氣，學者們用錚錚鐵骨擋住了進逼的當權者。

「但整個社會的是非拉鋸真的結束了嗎？」蔣萬安說，抄襲風波爆發以來，看到府院黨高層輪番帶風向，不斷質疑台大學倫會的公正性跟審查結果，總統蔡英文甚至下達「挺堅令」，台大校譽遭受政要、網軍接力摧殘。民進黨何時要向台大校方、師生及校友道歉？還給最高學府應得的尊重跟清白。

蔣萬安指出，這次民進黨全黨搭上「抄速列車」，民眾都見識到執政黨誠信淪喪。高三生剛結束大學入學考試，卻看到有權有勢的人可以憑抄襲就取得台大文憑，他們該模仿林智堅、陳明通跟魔鬼做交易？還是應該繼續相信「天道酬勤」的價值？這真是對年輕人的最壞示範。

蔣萬安強調，林智堅退選，是台灣社會贏回真理的第一仗、是點燃一盞民主的微光。但我們不能懈怠，因為網軍仍然伺機而動、林智堅的「盟友」陳時中等依然活躍於台灣政壇。