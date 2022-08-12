　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林智堅宣布退選桃園　鄉民女神qn心疼：他黨窮追猛打造成的結果

▲▼民進黨中央林錫耀 林志堅記者會 退選。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林智堅退選。（圖／記者屠惠剛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅因為捲入抄襲論文爭議，今（12）日宣布退選，改由立委鄭運鵬接棒選戰。對此，民進黨桃園市議員參選人、PTT鄉民女神「qn」黃瓊慧發文指出，林智堅這陣子碰到的狀況，讓她感到很不捨，也說這結果是「他黨無所不用其極的窮追猛打」所導致的。

黃瓊慧在臉書發文指出，得知桃園要更換市長參選人後，收到許多好朋友的私訊，許多人都說很難過、不可置信，好奇是否還有轉圜空間。面對這些狀況，她只能一一安慰，並感謝大家長久以來的支持與信任。

黃瓊慧表示，目前沒有太多時間處理私人情緒，也相信林智堅的這個決定是經過多方的評估和考量，「畢竟這一個多月來，他黨的攻擊與抹黑，讓團隊早已準備好的城市規劃與願景，完全無法向市民朋友一一述說」。另外，她也說看到林智堅上政論節目，「提及他的孩子、他的家人、他的太太面對他來參選桃園市長、他黨對他幾近人格上的毀滅、政治上的霸凌，我們真的感到很不捨」。

▲黃瓊慧。（圖／翻攝自黃瓊慧臉書）

▲黃瓊慧表示，這結果是「他黨無所不用其極的窮追猛打」導致的。（圖／翻攝自黃瓊慧臉書）

黃瓊慧表示，相信林智堅參選桃園市長的初衷，就是做足準備要為桃園人服務，「他做出退選的決定不是因為承認任何事情，而是不想讓選戰模糊，讓選戰繼續正常的走下去；我們衷心支持並感謝，但更多更多的是不捨與心疼」。她也向支持者喊話，希望大家可以把支持林智堅的力量，轉而支持鄭運鵬。

►BRUNO電烤盤超殺價！高顏值＋多功能端上桌就贏了

ET快訊
快訊／台南麻豆民宅傳大火　消防人員全搶救
明天9縣市亮高溫燈號　午後換雷陣雨發威「降雨熱區曝」
緬甸KK園區要宰豬了！運到公海摘器官「屍體丟海中」
國旅補助住宿「額度剩5成」　9月這周可能沒了
載女友看夜景…24歲男「下山沒減速」自撞！害她爆頭慘死
男抓「半裸女」壓頭入水　10秒誇張畫面曝
社會光明面新聞報導獎　ETtoday「全台城中城大追蹤」摘獎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

他批「林智堅政治生命已結束」　黃揚明一句「你太嫩了」引網熱議

「無路，可走」　潘孟安新書紀錄執政八年成績單

民進黨湧言會選將穿高中制服　集體力挺18歲公民權入憲

「背書」林智堅未抄襲　賴香伶質疑鄭運鵬：你的誠信在哪裡？

林智堅宣布退選桃園　鄉民女神qn心疼：他黨窮追猛打造成的結果

林智堅因論文風暴退選　蔣萬安點名陳時中：「盟友」依然活躍政壇

蔡英文支持「智堅戰清白」　轉進人生戰場「也是承擔大局」

林智堅退選鄭運鵬接棒！　鄭文燦不捨...盼鐵三角打造黃金十年

【即時民調】堅下鵬上！您覺得桃園市長選情將會如何轉變？

高虹安逐桌敬茶！開罰最低金額3千元　4人同場巡桌全都要罰

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

徐玄當助理「只準備健康食物」　和太妍消失超久…惹怒孝淵XD

妹子挑戰12kg超巨爌肉飯　42分鐘完食「成全台第一」

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

阿伯騎車闖紅燈被罵暴怒　追上攔車嗆：你什麼東西？

昆凌產後亮相「還不滿意自己的狀態」　曝光周杰倫演唱會時間

他批「林智堅政治生命已結束」　黃揚明一句「你太嫩了」引網熱議

「無路，可走」　潘孟安新書紀錄執政八年成績單

民進黨湧言會選將穿高中制服　集體力挺18歲公民權入憲

「背書」林智堅未抄襲　賴香伶質疑鄭運鵬：你的誠信在哪裡？

林智堅宣布退選桃園　鄉民女神qn心疼：他黨窮追猛打造成的結果

林智堅因論文風暴退選　蔣萬安點名陳時中：「盟友」依然活躍政壇

蔡英文支持「智堅戰清白」　轉進人生戰場「也是承擔大局」

林智堅退選鄭運鵬接棒！　鄭文燦不捨...盼鐵三角打造黃金十年

【即時民調】堅下鵬上！您覺得桃園市長選情將會如何轉變？

高虹安逐桌敬茶！開罰最低金額3千元　4人同場巡桌全都要罰

快訊／下班注意！國1北上楠梓段「2車事故」　後方紫爆回堵6公里

林凱威主動發問　葉總一眼看出問題

快訊／台南麻豆民宅傳大火　消防人員全搶救

路人情侶只摸「品種狗」推開16歲米克斯　媽爆氣拉走：別碰我的狗

《沉香如屑》成毅吻戲突扮鬼臉　楊紫「被分手」怒：想給他一拳

待轉遭BMW猛撞！日系車噴對向再撞計程車...女騎士也遭擊落

全年CPI上修至2.92％創14年新高　電價影響0.04個百分點

超多人都在犯！專家曝「3大養髮NG行為」　小心掉髮、出油更嚴重

打不開門！他以為遇到「鬼擋門」　一用力驚見「變形米奇」卡門縫

泰國新冠肺炎警戒等級調降！　10月起不可強制隔離病患

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

政治熱門新聞

快訊／林智堅傳退選　桃園市長改由鄭運鵬出戰

鄭運鵬砲打高嘉瑜！馬文鈺「戰神出征」要談論文門

媽媽哭、兒子說別選了！　林智堅首談家人狀況

獨／林智堅民調落後張善政10.9%　蔡英文快刀換堅幕後關鍵

快訊／林智堅傳「主動退選桃園市長」　

綠委被爆群組開砲林智堅　他還原全程

陳時中不夠挺堅挨轟　1身分尷尬了

林智堅退選？　競辦低調：尚未接獲訊息

快訊／民進黨臨時召開選對會 「換堅」恐成選項

快訊／抹黑因我而起　林智堅宣布退選

林智堅受訪抱怨審委洩端倪　中華大學學倫會「真的不樂觀」

快訊／林智堅宣布退選　下一步規劃曝光！

被嗆開除黨籍！　高嘉瑜正面開砲了

絕無抄襲　林智堅：願對質余正煌

更多熱門

相關新聞

林智堅論文認抄襲　蔣萬安點名陳時中：「盟友」依然活躍政壇

林智堅論文認抄襲　蔣萬安點名陳時中：「盟友」依然活躍政壇

民進黨桃園市長參選人林智堅今（12）日下午宣布，論文寫作上的瑕疵成為政治角力感到抱歉，因此自己決定退選。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，林智堅退選，是台灣社會贏回真理的第一仗、是點燃一盞民主的微光。但我們不能懈怠，因為網軍仍然伺機而動、林智堅的「盟友」陳時中等依然活躍於台灣政壇。

林智堅退選鄭運鵬接棒！　鄭文燦發文表不捨

林智堅退選鄭運鵬接棒！　鄭文燦發文表不捨

即時民調 ／您覺得桃園市長選情將會如何轉變？

即時民調 ／您覺得桃園市長選情將會如何轉變？

高虹安逐桌敬茶代價曝光　裁決書今寄出

高虹安逐桌敬茶代價曝光　裁決書今寄出

幕後／林智堅退選轉折關鍵曝！　論文恐遭「雙殺」火速設下防火線

幕後／林智堅退選轉折關鍵曝！　論文恐遭「雙殺」火速設下防火線

關鍵字：

林智堅退選鄉民女神黃瓊慧qn2022九合一大選2022桃園市長

讀者迴響

熱門新聞

鄰居洗澡不關窗「胸部晃來晃去」！夫陽台抽菸看10年

去柬埔寨失聯2個月「舌頭被割30萬贖金付了」仍回不來

獨／柬埔寨親人報平安「視訊卻沒穿褲子」真相曝光

快訊／林智堅傳退選　桃園市長改由鄭運鵬出戰

到柬埔寨被電擊當血牛！台女7天遭轉賣4次

到柬埔寨0戰力！男「遭割腿凌遲」丟包街頭

35歲爸失業闖柬埔寨淘金！慘死異鄉獨留5歲兒

普渡「角落爆乳妹」身分曝光啦！　IG嬌嗔快來當同事

潘瑋柏2個月瘦快20kg！「不敗減肥法」5點這樣做

柬埔寨淪煉獄　中國人互殺兩派慘死

詭異風突然吹來一把傘　女胸口被刺穿身亡

疑6年前滅門血案重演　壽山猴「1月死5隻」恐人為

7天被硬上9次！網美飛柬埔寨「不成人形」

台大生連署「重啟林智堅論文審查」　他抓包2字笑了

深信月薪30萬！他曬搭機照「打卡柬埔寨」

更多

最夯影音

更多
警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨

警破獲南部最大賣淫集團　控制23女宛如台版柬埔寨
趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

趙露思告白吳磊「早就愛上你」　《星漢燦爛》Wendy嗑CP自己導戲

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

40分內旋風嗑光6公斤麵線　成全台達標第4人！爽拿獎金

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

女打翻清潔劑...男熱心灑水　停車場滿地泡泡騎士慘摔！

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

正妹嘴咬紅蘿蔔餵小鹿　環抱對視網：鹿有職缺？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面