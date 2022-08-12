林智堅宣布退選桃園　鄉民女神qn心疼：他黨窮追猛打造成的結果

▲林智堅退選。（圖／記者屠惠剛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅因為捲入抄襲論文爭議，今（12）日宣布退選，改由立委鄭運鵬接棒選戰。對此，民進黨桃園市議員參選人、PTT鄉民女神「qn」黃瓊慧發文指出，林智堅這陣子碰到的狀況，讓她感到很不捨，也說這結果是「他黨無所不用其極的窮追猛打」所導致的。

黃瓊慧在臉書發文指出，得知桃園要更換市長參選人後，收到許多好朋友的私訊，許多人都說很難過、不可置信，好奇是否還有轉圜空間。面對這些狀況，她只能一一安慰，並感謝大家長久以來的支持與信任。

黃瓊慧表示，目前沒有太多時間處理私人情緒，也相信林智堅的這個決定是經過多方的評估和考量，「畢竟這一個多月來，他黨的攻擊與抹黑，讓團隊早已準備好的城市規劃與願景，完全無法向市民朋友一一述說」。另外，她也說看到林智堅上政論節目，「提及他的孩子、他的家人、他的太太面對他來參選桃園市長、他黨對他幾近人格上的毀滅、政治上的霸凌，我們真的感到很不捨」。

▲黃瓊慧表示，這結果是「他黨無所不用其極的窮追猛打」導致的。（圖／翻攝自黃瓊慧臉書）



黃瓊慧表示，相信林智堅參選桃園市長的初衷，就是做足準備要為桃園人服務，「他做出退選的決定不是因為承認任何事情，而是不想讓選戰模糊，讓選戰繼續正常的走下去；我們衷心支持並感謝，但更多更多的是不捨與心疼」。她也向支持者喊話，希望大家可以把支持林智堅的力量，轉而支持鄭運鵬。