林智堅退選鄭運鵬接棒！　鄭文燦不捨...盼鐵三角打造黃金十年

▲桃園市長鄭文燦今天在臉書上發文，論文案後智堅每天負傷前行，未來將與智堅、運鵬成為鐵三角，未來將在不同角色上，完成共同的責任。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

林智堅今天決定辭退桃園市長選舉，桃園市長鄭文燦隨即在臉書貼出824字的長文，對林智堅退選表達不捨，但也強調自己與林智堅、鄭運鵬一定會成為鐵三角，而這「不只是命運安排，更是我們知道彼此的責任」。

鄭文燦臉書全文如下：

這一個月來，從7月8日智堅投入桃園市長選舉開始，一個負面選舉的大戲，像是設計好了，從四面八方包圍而至。每天捕風捉影、鋪天蓋地的攻訐，論文案幾乎淹沒了一切，扭曲了選舉的市政焦點。

我看到一個勤奮認真的好市長，用八年耕耘出新竹市民一致肯定的城市幸福。但是，面對由論文案羅織而成的人格抹黑，卻是天天襲來。

一個月來，智堅始終以最好的心理素質及表現，創造了領先對手的支持度。我、運鵬和智堅，結伴同行，希望能為我們熱愛的城市與人民，寫下動人的故事。

每天，智堅負傷前行，還沒有結疤，又是一道傷痕。每天，我都非常不捨，滿身泥巴的臉孔之下，那一個真誠如許的智堅。八年來，我們是互相學習的夥伴，桃園市、新竹市一起牽手成長。

▲桃園市長鄭文燦今天在臉書上發文，未來將與智堅、運鵬成為鐵三角，未來將在不同角色上，完成共同的責任。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

我知道作為全國最年輕的市長的智堅，他的生命故事，就是一份勵志教材。智堅從聯考落榜到家道中落，從辛苦完成大學學業，到擔任助理，投入公共事務，從議員到新竹市長，二十二年來，他已經告訴大家，真誠打拼、勤奮正直，用生命實踐理想的人，才是智堅受到肯定的原因。

我們選擇智堅，接下桃園市這一棒，當然知道智堅會是一個好市長，會把生命中的黃金時間，奉獻給桃園。傷痕與泥巴，抹不去智堅那一份真誠的心。然而，這一週以來，智堅面對一個操之在別人手上的困局，百口莫辯。智堅已經勇敢地選擇捍衛自己生命中最珍惜的人格資產，向民進黨選對會提出退出這一場選戰。

我知道，那個初心不變的智堅還在，他會與我們在不同的角色上，完成我們共同的責任。接著，運鵬就要接棒上場，要完成這一場延續桃園進步之戰的使命。果敢正直，不畏風雨，價值清晰，始終站在第一線的運鵬，我相信他是患難之中可以承擔大任的人。我、智堅、運鵬會成為鐵三角，不只是命運的安排，更是我們知道彼此的責任。

我也相信，「桃園隊」的所有成員，會有足夠的韌性，應變整隊、忍住委屈、挺過亂流，讓最後的選戰勝利，證明桃園隊做得到。

我也要深深感謝並且懇求桃園市民，與我們牽手同行，為了桃園城市的光榮，疼惜智堅，支持運鵬，再造桃園下一個黃金十年。

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