「背書」林智堅未抄襲　賴香伶質疑鄭運鵬：你的誠信在哪裡？

▲賴香伶八德大湳市場拜票。（圖／賴香伶競辦提供）



記者楊淑媛／桃園報導

針對林智堅宣布退選，民進黨推出鄭運鵬參選桃園市長，民眾黨桃園市長參選人賴香伶12日表示，林智堅到現在還不面對論文抄襲問題，對台大學倫會認定的結果，整個執政黨從蔡總統以降都還要用硬拗的方式，大家都感受到國家機器、黨機器的壓力！而鄭運鵬更替林智堅背書說「沒有抄襲」，大家都要問鄭「你的自信、誠信在哪裡？」

賴香伶說，林智堅自己決定退出選舉，一個多月來論文門事件，從台大學倫會做出的審定結果，到這兩天中華大學審定結果也會出來，如果對學倫會認定的結果，整個執政黨從總統以降都還要用硬拗的方式，還要鼓勵林智堅市長用後續行政救濟證明清白，這是蔡總統、執政黨黨主席在對抗整個台大！

賴香伶強調，相信這一兩天，整個學術審定是在面對國家機器加上黨機器壓力，是深刻感受到恐懼、感受到學術自由被完全壓制，令多數學界人士非常難過。賴香伶批，林智堅說這個月以來他提出來的一些政見，但因為論文等等問題膠著不能往前，那大家要問：你為什第一時間不誠懇面對？為什麼在那麼多論文記者會製造了那麼多問題？讓事情越來越無法釐清，是誰造成的?

賴香伶強調，當過8年新竹市長的林智堅，更應該知道什麼叫「勇於面對」，什麼叫做「你的政治決定可以讓事情水落石出」，不會耗盡社會資源、國家資源！何況，林不是政治素人、不是剛出社會的新鮮人，在政治打滾20年的熟練高手，所以這時候你說選舉因為這樣論文門膠著，許多公共政策無法出台，「這是你造成的」不是在野黨的張善政、賴香伶，最讓人痛心的是，到現在「你還是沒有誠實面對」，這一個多月來，讓桃園市民無法有一個乾淨的選舉風氣！