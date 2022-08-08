共軍軍演鎖台「第7區將失效」　陸委會再次譴責北京：停止挑釁

▲解放軍軍演。（圖／路透社）



記者董美琪／綜合報導

共軍近期在台海軍演，中國大陸發布6個臨時危險區飛航公告已失效，第7區將在8日上午10時失效。大陸委員會7日晚間再度譴責北京當局破壞台海和平現狀，兩岸漸行漸遠，陸方應立即停止各種惡劣的不理性作為。

陸委會7日再次譴責中方連日大規模軍演挑釁、破壞台海和平現狀，及嚴重侵犯台灣國家主權的粗暴動武行徑。北京當局從未尊重民意、蔑視人民福祉權益，其一意孤行升高台海局勢緊張、更無視國際社會對其危害區域安全的嚴厲譴責，「我方再度正告對岸切莫一錯再錯、立即停止各種惡劣的不理性作為！」

▲共軍軍演。（圖／路透社）



陸委會強調，中共近期挑釁式導彈攻台演習，以機艦、無人機侵擾，更不斷傳播錯假訊息、報復脅迫台灣企業團體與民眾，漠視台灣民眾對中共錯誤主張的堅拒與武力威嚇的抗議。

陸委會長期民意調查均顯示，高達9成民眾反對中共對台武嚇、不贊成其強加的政治主張，並認為對岸持續升高對台灣人民不友善，反感更不斷增加，兩岸距離已漸行漸遠，這完全是中共決策當局錯誤政策及誤判情勢所致。

▲共機軍演。（圖／路透社）



陸委會指出，兩岸互不隸屬是客觀現狀與事實，台灣從來就不是中華人民共和國的一部分，台灣的未來只有2300萬台灣人民才能決定，台灣政府相關部門堅守崗位、妥慎應處中共對台複合性施壓，堅定捍衛國家主權安全，守護民主自由防線。

台灣絕不會在壓力下妥協屈服，也呼籲全球民主夥伴持續支持台灣，遏止專制政權一再冒進、堅定守護民主和平理念價值。

▼解放軍東部戰區軍演。（圖／路透）

