不接美軍高層電話　陸軍方：美方一手製造的緊張局面

▲解放軍在台灣周邊軍演。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

外媒報導，美軍高層近日曾就美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台一事多次撥打電話給中國軍方高層，但對方都沒有接聽。對此，中國大陸國防部發言人表示，當前台海形勢緊張局面，完全是美方主動挑釁、一手製造的，美方必須為此承擔全部責任和嚴重後果。

大陸國防部發言人指出，中方曾就中美兩國兩軍關係、台灣問題等表明嚴正立場，特別是針對美國會眾議長裴洛西竄訪多次嚴正交涉，美方卻說一套、做一套，縱容支持裴竄訪，蓄意製造台海緊張局勢。

▼美國眾議院議長裴洛西訪台。

大陸國防部發言人提到，針對美方惡劣挑釁行徑，中方宣布了八項反制措施，其中包括取消安排中美兩軍戰區領導通話、取消中美國防部工作會晤、取消中美海上軍事安全磋商機制會議，「中方有關反制措施是對美台挑釁的必要警示，對國家主權和安全的正當捍衛，完全合理、恰當適度。」

大陸國防部發言人強調，底線不容突破，溝通需要誠意，「美方一面製造危機，一面又聲稱要管控危機，為其錯誤言行和挑釁舉動找托詞、打掩護，甚至對外炒作、混淆視聽、甩鍋推責，我們堅決反對。敦促美方切實尊重中方的核心利益和重大關切，放棄『以台制華』的幻想，不要在錯誤的道路上越走越遠。」