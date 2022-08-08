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中共在「黃海、渤海灣」執行軍事任務　交通部曝影響

▲▼邊境管制,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,境外移入,鎖國,檢疫,陰性證明,旅遊泡泡,行李托運,機票劃位,團客,旅行團,地勤,登機證。（圖／記者李毓康攝）

▲中共軍演對航班沒有影響。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

中國海事局6日發布航行警告，自今（8）日零時至9月8日24時，渤海部分海域執行軍事任務，禁止駛入。交通部長王國材表示，該等海域不在臺北飛航情報區內，不影響台灣國際飛航航路，另外中國發布的7個臨時危險區飛航公告，第1到6區已於昨日中午失效，第7區也於今日10時失效。

根據中國海事局網站6日發布的消息指出，大連海事局發布航行警告，自8月8日零時至9月8日24時，渤海部分海域執行軍事任務，禁止駛入。

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另外連雲港海事局5日發布航行警告，6日至15日每日8時至18時，在黃海南部部分海域進行實彈射擊；遼寧海事局也發布航行警告，6日4時30分至6日19時，渤海北部軍事演習。

王國材表示，針對航行於黃海南部及渤海灣的海域船舶提出告警，初步研判該等海域不在臺北飛航情報區內，不影響台灣國際飛航航路，惟已要求航港局提醒國籍航商（陽明、長榮、萬海）密切注意避免航行至該等海域，以維護船舶航行安全。

另中國逕行發布7個臨時危險區飛航公告，除第7區至今日上午10時失效外，其餘第1到6區也已於昨日中午12時失效。已指示民航局、航港局持續密切注意，以維航安。

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