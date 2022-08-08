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台年輕人喊「兩岸開打奮死一戰」　他感嘆：又不願意當兵

▲▼解放軍軍演。（圖／路透社）

▲解放軍連日軍演。（圖／路透社）

記者皮心瑀／台北報導

因不滿美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中共解放軍針對6個台海周邊區域進行演訓，引來各界關注。面對兩岸開戰可能性，不少人高喊願「奮死一戰」，但陸軍官校畢業、上尉軍官退伍的國民黨桃園市議員詹江村感嘆，很多年輕人說要打，但又不願意當兵，更別說當職業軍人，打仗時需要的技能，不是一個打電動就能學來的。

中共解放軍從4日中午12時至7日中午12時針對6個台海周邊區域進行演訓，包含台灣北部、東北部、西北部、東部、南部、西南部海域，軍演期間，甚至有導彈飛越大台北上空。

兩岸情勢緊張，詹江村想起當年中美斷交，讓很多年輕人投身軍校，當時他還在讀高中，高中畢業後也跟很多同學一起報考陸軍官校，印象中那一期有1400多人入伍，但真正畢業的只有942人，同學都很喜歡跟他在一起，因為他是倒數第二名畢業，能夠凸顯同學們的優秀。

詹江村回憶，18歲就投入軍旅，人生精華都在軍中，退伍後領有18%優惠存款，但社會氛圍卻認為是米蟲，他憤而退掉18%優惠存款，但現在很多年輕人說要跟中共奮死一戰，卻又不願意當兵，「國家能避戰就該避戰，烏克蘭有多少網紅義憤填膺志願傭兵鎩羽而歸，傭兵後悔不打了可以回國，你後悔不打了，難不成跳太平洋嗎？」

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