大陸一週內祭出對台美反制措施　各方面制裁呼應「該有的的會有」

▲美國聯邦眾議院議長裴洛西。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西2日深夜抵台進行訪問，引起大陸嚴重不滿及抗議。大陸外交部發言人華春瑩3日還在例行記者會上強調，對台美及個人的反制措施，「該有的都會有！」隨後，解放軍宣布在台灣周圍海域「環島軍演」，經濟上暫停台灣部分產品輸入，對裴洛西及美國也祭出制裁及暫停高層溝通等措施。

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，自裴洛西2日抵達台灣後，大陸外交部、國防部、全國人大常委會、全國政協外事委員會、國台辦、解放軍、商務部、海關總署、國安局、各民主黨派，國際組織及國際機構領導人等持續發聲，強烈譴責嚴重侵犯我國主權和領土完整的行為，並出台措施堅決反制。

大陸外交部發言人華春瑩在3日的例行記者會上回應裴洛西訪台相關反制措施時表示，中方將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整，由此產生的一切後果由美方和「台獨」分裂勢力負責，「我們說到做到。至於具體反制措施，我可以告訴你的是，該有的都會有，有關措施將是堅決、有力、有效，美方和台獨勢力會持續感受到的。」

▲解放軍東部戰區環台灣周邊海域進行軍事演訓活動。（圖／路透社）

大陸對台美及個人的反制措施自4日至今（8）日止，分別從政治、外交、經濟和軍事方面進行。其中，解放軍東部戰區通知，4日12時至7日12時止（後延長至8日10時），組織實彈射擊，演訓選擇環島（台灣）六大區域，在此期間，有關船隻和飛行器不要進入有關海域和空域，火箭軍還將發射常規彈道導彈。

大陸國防部發言人譚克非也指出，「中國軍隊說話是算數的。中國人民解放軍東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合對海突擊、對陸打擊、制空作戰等多科目針對性演練，組織精導武器實彈射擊，就是針對美台勾連的嚴正震懾。」

▲大陸暫停自台灣輸入柑橘類水果。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

在經濟方面，大陸海關總署自3日起，暫停台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸，同時，大陸商務部也宣布，根據相關法律規定，決定暫停天然砂對台灣地區出口，相關措施自2022年8月3日起實施。

在國安體系方面，浙江省溫州市國安局以長期從事「台獨」分裂活動，涉嫌危害國家安全為由，將楊智淵依法實施刑事拘傳審查。

除對台進行全方位反制外，大陸外交部5日宣佈，對裴洛西及其直系親屬採取制裁；取消中美兩軍戰區領導通話、取消中美國防部工作會晤、取消中美海上軍事安全磋商機制會議、暫停中美非法移民遣返合作、暫停中美刑事司法協助合作、暫停中美打擊跨國犯罪合作、暫停中美禁毒合作及暫停中美氣候變化商談。