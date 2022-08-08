苦苓10題逼問蔡英文！　「不要再到處跑行程裝沒事」

▲漢光39號演習，總統蔡英文日前登上基隆級飛彈驅逐艦-基隆軍艦。（圖／蔡英文臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

為反擊美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中共解放軍實行對台大規模實彈軍演，近日持續在台灣周邊海、空域軍事演訓，全球高度關注，擔憂兩岸險峻情勢一觸即發。對此，作家苦苓日前在臉書拋出10大問題，並向總統蔡英文喊話，「不要再到處跑行程裝沒事了」。

苦苓（本名王裕仁）6日在個人臉書以《小英看過來》為題發文表示，不要再到處跑行程裝沒事了！趕快召集所有官員、智庫和幕僚，商量以下10個問題該怎麼辦：

1.海峽中線如果守不住了，中華民國國軍怎麼辦？

2.如果三天兩頭有飛彈在上空飛過，台灣人民怎麼辦？

3.如果被敵方駭客造成全台電力或通訊中斷怎麼辦？

4.如果中國宣布停止ECFA、全面取消對台關稅優惠怎麼辦？

5.如果中國除了電子零件和半導體、禁止其他所有台灣產品進口怎麼辦？

6.如果外資判斷台灣風險太高、決定大量撤出怎麼辦？

7.如果台灣股市撐不住了、無量下跌怎麼辦？

8.如果台灣空運輸長期受阻礙、嚴重影響經濟怎麼辦？

9.如果中國藉口「抓台獨」、在中港澳大肆逮捕無辜的台灣人怎麼辦？

10.如果美國「龜縮」、不再按時賣有用的武器給我們怎麼辦？

針對以上10大問題，苦苓文末還強調，這不是杞人憂天，這是防患未然，孫子兵法：「多算勝，少算不勝」，勉乎哉。

▼中國人民解放軍東部戰區軍演。（圖／路透）