竹縣+679　新增確診速度趨緩！今年累積已破12萬

目前國內累積14例BA.5本土個案，對此，精神科醫師沈政男表示，最該注意的當然是還沒感染過BA.2，而且第3劑在4月以前就已打過的人，「你們對BA.5的保護力已經降到相當低的程度，最好做好個人防護」；而已打過3劑且感染過BA.2的人，幾乎不用擔心了。