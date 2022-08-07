竹縣+679　新增確診速度趨緩！今年累積已破12萬

▲新竹縣今日新增679例本土病例。（圖／新竹縣政府提供）
記者陳凱力／新竹報導
新竹縣今日新增679例COVID-19本土確診例，居家隔離773人、居家照護列管人數2680人，今年累計確診人數12萬2000人。
新竹縣衛生局提醒下周一開始除52家合約醫療院所提供預約接種外，13鄉鎮市衛生所也持續開放嬰幼兒至成人各廠牌、各劑次疫苗接種服務，共68場次，歡迎符合資格民眾可以就近預約接種或隨到隨打，前往前可先洽詢該衛生所或上新竹縣疫苗預約入口網查詢。
衛生局提到，疾病管制署昨(6日)公布，我國第3例猴痘境外移入確定病例，為北部20多歲本國籍男性，於今年7月前往美國旅遊，8月2日搭機返國後進行居家檢疫，8月3日出現淋巴腺腫大、膿疱、背痛及發燒等症狀，8月4日依衛生單位安排就醫並進行採檢，於今日確認陽性，目前在醫院隔離治療中，請民眾隨時注意身體狀況。相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。
►一片屋頂上千萬？新竹將軍村修復又爆「0經驗」 市府重砲反擊
►鱟專家香山濕地講解！驚見本尊現身 8隻稚鱟推估5歲了
►電動自行車路口竄出遭轎車撞噴 兩邊都沒減速！雙載夫死妻重傷
讀者迴響