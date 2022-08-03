一片屋頂上千萬？新竹將軍村修復又爆「0經驗」　市府重砲反擊

▲新竹市議會今日進行將軍村修復工程進行考察，並針對其中幾項問題提出疑慮。（圖／林耕仁團隊提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市議會3日進行將軍村二期修復工程進行市政考察，並針對工程進度、議員所提出修正建議進行檢討。國民黨新竹市長候選人、市議員林耕仁提出四點疑問，包含規劃設計和監造是否又採限制性招標、市府五人幫是否為評選委員，且找來的建築師過去沒有古蹟修復經驗，質疑又是一起「類棒球場」案件。

林耕仁表示「園區內的門裝反、爐灶用一次就壞」問題，反批市府原本一直置之不理，直到考察前才修復，反批「如果沒有市政考察，可能又鬧出棒球場女廁門鎖裝反的笑話，市府恐怕會漠視不管下去」。

▲▼林耕仁質疑設計師並無相關經驗，此外還有修復重點明明在「還原當時的眷村風貌」，但市府卻以高價千萬以上的金屬材質做修復選材，與「還原」初衷背道而馳。

此外也質疑，修復費用一部分來自文化部，屬於文物資產，其中重點在於「還原當時的眷村風貌」，但市府卻以高價千萬以上的金屬材質。林耕仁質疑，如此高價的材質就是文化局經過專業考察、歷史回顧之後的成果嗎？這樣對修復結果，令許多金城新村的長輩、原住戶看了直搖頭。

還有將軍村規劃設計、監造，招標方式是否採「限制性招標」，決標再採「最有利標」？在工程的部分，是採評分及格最低標？另外，近期傳出的「新竹工程五人幫」，是不是又剛好為評委？

林耕仁也揭露，負責這次將軍村修復設計的曾泊銘設計師，檢視過去的作品，看不到有修復文資的相關工作經驗，質疑是否與新竹棒球場一樣，找「經驗如此顯赫」的人來做，然後再推諉稱「這就是專業」。

鍾淑英議員也針對建材、工安提出質疑。她表示，原本屋頂上舊有瓦片應該用復舊如舊工法，廠商最後卻改用特殊建材的鋁鎂鋅板？此外，當初眷村舊有窗框，屋架都是用杉木建材，現在爲何都不見了並改為越檜？而舊有的建材會搬去哪裡？

鍾淑英進一步指出，建築物兩側排水設計用鍍鋅鋼材質做截水蓋，材料還不便宜，但泄水功能差，每個造價1萬9千元，不解爲這樣設計。再來，K棟為鋼構且挑高，爲何與原貌都不同？如何審查過？是否有做田野原貌現況調查？結構的改變是否有經過文資委員會通過結構的改變是否有經過文資委員會通過？且F棟砌的紅磚牆，能夠步承載屋頂6噸的重量嗎？判斷會有工安危險。

市府秘書楊汶璇則反擊，有心人士刻意中傷新竹市重大建設會報顧問介入將軍村及其他工程，是憑空杜撰，無的放矢。她說，限制性招標是正當採購程序，為全台各縣市政府常用的採購方式，只要調出電子採購網的資料，就可得知新竹市並非特例。相關工程均依政府採購法規定，經得起檢驗，天天造謠抹黑，不僅對市政建設沒有幫助，無中生有的內容也不會變成事實。

楊汶璇說，市府有關限制性招標，皆依據政府採購法相關規定及行政院公共工程委員會所制定之「採購業務標準化作業流程及控制重點」辦理，且將軍村修復工程相關主要標案皆經公告招標程序，公開徵求廠商投標後，再經專業委員評選，並非由市府指定廠商。

楊汶璇表示，新竹市重大建設會報各專業委員絕無介入招標作業程序，恪遵採購法相關規定，且歷次會議皆請政風單位出席監督，有心人士的刻意中傷，抹黑造謠，不僅抹煞基層同仁的努力，也得不到市民的支持。

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