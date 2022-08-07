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電動自行車路口竄出遭轎車撞噴　兩邊都沒減速！雙載夫死妻重傷

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣新埔鎮3日發生電動自行車死亡車禍！81歲賴翁與77歲邱姓妻子騎電動自行車雙載，行經中正路跟田新路口，疑似未減速直接穿越，遭同樣未減速的直行轎車從側面撞擊，兩人雙雙倒地，賴翁送醫後不治，而邱婦目前仍尚未脫離險境。

▲電動自行車竄出遭轎車撞噴　兩邊都沒減速！雙載夫死婦傷重。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新埔中正路、田新路口，3日發生電動自行車與轎車碰撞，造成1人死亡1人傷重。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

事後警方調查，該路段紅綠燈號誌為閃黃燈路，依規定駕駛人行駛至該處應放慢速度，但從監視器中發現，白色轎車當時車速並未減速，而賴翁騎乘的電動自行車同樣直接穿越，未減速煞車。監視器下白色轎車加速直行，逐漸靠近電動自行車時雖有稍微偏移但未煞車減速，直到兩者逐漸靠近，最後閃避不及撞上。

▲電動自行車竄出遭轎車撞噴　兩邊都沒減速！雙載夫死婦傷重。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼從白車的行車紀錄器發現，賴翁從右前方出現，大約2秒鐘後被撞上。

▲電動自行車竄出遭轎車撞噴　兩邊都沒減速！雙載夫死婦傷重。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方事後進行酒測，雙方駕駛皆為0，消防局獲報後立即前往現場，賴翁當場沒有意識，送醫急救後仍不治，邱婦目前仍在醫院急救中，尚未脫離險境。

肇事的嚴姓駕駛被依《過失致死罪》移送新竹地檢署偵辦。由於該路段未有測速儀器，目前檢警也試圖突破盲點，推測出白色轎車當時車速，此外，賴翁騎乘的為「電動自行車」外型神似「機車」，但電動自行車還有後座不得載人的規定，檢警同樣要釐清責任歸屬。

▲電動自行車竄出遭轎車撞噴　兩邊都沒減速！雙載夫死婦傷重。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼雙方駕駛都無酒駕，但檢警仍要釐清白車當時車速以及電動車雙載疑慮。

▲電動自行車竄出遭轎車撞噴　兩邊都沒減速！雙載夫死婦傷重。（圖／記者陳凱力翻攝）

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