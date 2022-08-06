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快訊／第三例猴痘！本國籍20多歲男「自美入境」　匡列2接觸者

▲▼疾管署副署長莊人祥8/6說明第三例猴痘。（圖／疾管署提供）

▲疾管署副署長莊人祥8/6說明第三例猴痘。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今(6)日公布，我國第3例猴痘境外移入確定病例，為北部20多歲本國籍男性，於今(2022)年7月前往美國旅遊，8月2日搭機返國後進行居家檢疫，8月3日出現淋巴腺腫大、膿疱、背痛及發燒等症狀，8月4日依衛生單位安排就醫並進行採檢，於今日確認陽性，目前在醫院隔離治療中。

經疫情調查共計匡列2名高風險接觸者，為個案在美期間同住且有密切接觸，並一起搭機返國之2名友人，目前均無不適症狀，地方衛生單位已開立健康監測通知書密切追蹤至8月23日；另將調閱艙單，並針對其返國航班左右鄰座乘客，列入中風險接觸者，同時衛教該接觸者自我健康監測至8月23日。

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疾管署進一步說明，猴痘於今年6月23日公告為第二類法定傳染病，已進行密切監測並提醒醫師加強通報，截至今日，累計通報疑似病例21例，其中3例確診均為境外移入（德國1例、美國2例），餘18例均排除。另自 6月30日起，該署將具有本土或不明感染源猴痘個案之53個國家旅遊疫情提升至「第二級：警示(Alert)」，國人若前往該些國家，應避免可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。

疾管署指出，此波猴痘疫情自5月中於英國爆發以來，全球累計85國報告至少27,195例確診，其中以歐洲(16,437例)及美洲(10,288例)病例數最多，累計病例前五名為美國7,102例、西班牙4,577例、德國2,839例、英國2,759例及法國2,239例，亞洲目前新加坡報告13例，已發生本土病例，日本、韓國等亦有報告境外移入病例。世界衛生組織(WHO)已於7月23日宣布猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性、以親密接觸之人際傳播可能性較高，或與照顧確診者的醫護人員有關，該署除持續加強國際港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，亦已採購並配置抗病毒藥物 （Tecovirimat）提供國內出現重症患者時使用，且積極洽談採購第三代天花疫苗以供儲備，同時將積極監測國際疫情，並適時調整修正相關防治政策。

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