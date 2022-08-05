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奇葩賊幹完一票竟在超商喝霸王飲料　「轉角遇到礙」下場慘了

▲奇葩慣竊幹完一票想喘口氣　超商喝霸王飲料「轉角遇到礙」。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲盧姓慣竊居無定所，平日以竊盜維生，從台北一路南下犯案，卻因喝霸王飲料被以現行犯移送。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

一名奇葩慣竊作案後竟敢在犯案地點隔壁超商白吃白喝，完全不避諱可能召來警方注意，奇葩慣竊雖由路人出手幫忙付錢，解決喝霸王飲料的麻煩，卻不早不晚遇上民宅主人報案，還來不及逃之夭夭就被出門接應偵辦員警的主人當場指認，立即被以現行犯逮捕。

台北一名59歲盧姓慣竊有多項竊盜前科，他居無定所，平日以「三隻手」補充生活所需，上月才在新竹縣一間餐廳成功得手，近日因「資源用盡」再度相中湖口一間民宅，潛入順走了一批古幣、停產舊鈔。

▲奇葩慣竊幹完一票想喘口氣　超商喝霸王飲料「轉角遇到礙」。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼警方發現盧男形跡可疑，並在背包裡查獲失竊舊鈔與犯案工具，將他依現行犯逮捕。

▲奇葩慣竊幹完一票想喘口氣　超商喝霸王飲料「轉角遇到礙」。（圖／記者陳凱力翻攝）

盧男犯案後不知躲藏，竟到民宅隔壁超商，喝霸王飲料，店員溝通要求付款未果，只好報警求助。警方到場後盧男持續裝迷糊，一旁民眾看不下去主動表示願意幫盧男付清，「喝霸王飲料」一案才宣告落幕，就在同時，現場員警也收到隔壁失竊民宅主人報案，兩名警員於是向民宅移動。

民宅主人準備出門接應員警，竟看見盧男尾隨員警步出超商，隨即大聲指認「他就是侵入民宅的小偷」。盧男持續裝傻，拒提供身分，但盤查過程中警方卻發現盧男身形特徵與日前餐廳竊盜案的嫌疑人相似，果然最後在其隨身背包中查獲民宅失竊的停產舊鈔與餐廳作案時戴的假髮，隨即以現行犯將他逮捕，全案移送新竹地檢署偵辦。

新湖分局湖鏡派出所於111年8月3日22時35分許破獲連續竊盜案。該名男子涉嫌新湖分局轄內2起竊盜案件，偷竊商家及住宅等財物，造成被害人財物損失，全案詢後依竊盜罪移送新竹地檢署偵辦。

湖鏡派出所所長黃俊融、警員吳宜靜當(3)日接獲民眾報案稱有一名男子在便利商店喝飲料不付錢，經警方到場盤查發現該名男子佯裝言語表達不清且不願意提供身分資料。

新湖分局呼籲，該名男子於北部地區均有竊盜足跡，如有遭同樣手法侵害民眾，請務必向警方報案，警方將持續打擊不法，也提醒民眾、商家勿掉以輕心，發現有可疑之不法情事，務必撥打110，全民共同維護治安。

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