竹縣+621！Omicron變異株入侵！　衛生局籲接種第2次追加劑

▲由於社區陸續出現BA.4/BA.5個案，加上邊境逐漸開放，社區感染風險提升，衛生局呼籲年齡滿6個月以上尚未接種疫苗的民眾，儘速完成接種。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今日新增621例COVID-19本土確診案例，居家隔離839人、居家照護列管人數2542人，統計至8月5日，新竹縣今年累計確診人數12萬1348人。

由於社區陸續出現Omicron變異株BA.4/BA.5個案，且邊境政策逐漸開放，未來社區感染風險提升，竹縣衛生局呼籲，年齡滿6個月以上尚未接種COVID-19疫苗的民眾，請儘速完成建議接種劑次。

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▲今日新竹縣新增621例本土病例。

衛生局表示，目前已開放50歲以上成人、機構住民、免疫力低下或不全者，以及醫事、機場港埠、居家檢疫、航空機組員等相關工作人員等對象，評估自身風險及意願接種第二次追加劑。其中65歲以上長者感染後導致重症的風險高，呼籲應盡速接種，以提升保護力。

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