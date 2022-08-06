第3例猴痘！北部男膿疱、淋巴腺腫確診　疾管署急追同機鄰座乘客

▲疾管署副署長莊人祥8/6說明第三例猴痘。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（6）日公布國內確認第三例境外移入猴痘，個案曾經赴美旅遊的北部20多歲本國籍男性，於本月2日搭機返國，檢疫期間出現淋巴腺腫大、膿疱、背痛及發燒等症狀，後續被衛生單位安排送醫，今日確診猴痘。疾管署初步匡列2名高風險接觸者，為個案在美國同行且一起搭機返國的友人；另外也正在調閱艙單，瞭解其返國航班左右乘客，將列入中風險接觸者。

疾管署副署長莊人祥說明，個案為北部20多歲本國籍男性，於今(2022)年7月前往美國旅遊，8月2日搭機返國後進行居家檢疫，8月3日出現淋巴腺腫大、膿疱、背痛及發燒等症狀，8月4日依衛生單位安排就醫並進行採檢，於今日確認陽性，目前在醫院隔離治療中。

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經疫情調查共計匡列2名高風險接觸者，為個案在美期間同住且有密切接觸，並一起搭機返國之2名友人，目前均無不適症狀，地方衛生單位已開立健康監測通知書密切追蹤至8月23日；另將調閱艙單，並針對其返國航班左右鄰座乘客，列入中風險接觸者，同時衛教該接觸者自我健康監測至8月23日。

疾管署進一步說明，猴痘於今年6月23日公告為第二類法定傳染病，已進行密切監測並提醒醫師加強通報，截至今日，累計通報疑似病例21例，其中3例確診均為境外移入（德國1例、美國2例），餘18例均排除。

疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性、以親密接觸之人際傳播可能性較高，或與照顧確診者的醫護人員有關，該署除持續加強國際港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，亦已採購並配置抗病毒藥物 （Tecovirimat）提供國內出現重症患者時使用，且積極洽談採購第三代天花疫苗以供儲備，同時將積極監測國際疫情，並適時調整修正相關防治政策。