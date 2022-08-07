幾個月來首見！BA.5將從北市擴散　沈政男點名這族群注意

記者陳俊宏／綜合報導

目前國內累積14例BA.5本土個案，對此，精神科醫師沈政男表示，最該注意的當然是還沒感染過BA.2，而且第3劑在4月以前就已打過的人，「你們對BA.5的保護力已經降到相當低的程度，最好做好個人防護」；而已打過3劑且感染過BA.2的人，幾乎不用擔心了。

周六新增1萬9753例本土確診，沈政男在臉書說，本來預估上周六就會跌破2萬例，結果是延到了這周六，可見下降力道又更加疲軟一些了；台北市上周一到上周六的總和是1萬2566，本周一到周六則是1萬2860，而且周三到周六每一天都高過上周同一天，這是幾個月來前所未有的事，可見曲線已在台北市開始上揚。

「為什麼上揚？當然是BA.5已經開始傳播！」沈政男指出，由此可見，BA.5疫情將會最先在台北市擴散，其次是基隆，然後是整個北北基桃，中南部則會慢一點，跟BA.2類似。

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▼台灣嚴防BA.5疫情。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）



沈政男寫道，「或許會有人說，喔，這是因為台北市人流指數上升的結果！歹勢，不是喔！因為，人流指數已經停在7月下旬的水平，本周跟上周差不多。」

沈政男表示，BA.5的傳染力是這樣，已打過3劑且感染過BA.2的人，幾乎不用擔心了，因為保護力超過9成；一些感染BA.2比例將近百分百的機構，比如精神療養院，在下一波BA.5應該可以倖免。

沈政男提醒，最該注意的當然是還沒感染過BA.2，而且第3劑在4月以前就已打過的人，你們對BA.5的保護力已經降到相當低的程度，最好做好個人防護。

沈政男估計，台灣還沒感染過Omicron的人還有6成多，其中3劑疫苗還有足夠保護力的頂多2成多，因此將有4成多人口是BA.5的易感族群，所以說BA.5的疫情規模很可能達到BA.2的一半左右。

本土BA.5累計14人確診，4起社區感染感染源均不明，台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民示警為大流行前兆。指揮中心發言人莊人祥回應，目前疫情降幅趨緩，但不一定是BA.5造成，目前BA.5社區感染陽性率約在2％，8月底應該只是「緩緩上升」，不會到3萬例。

►本文獲得沈政男醫師授權。