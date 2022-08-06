竹市+452！變異株BA.4／BA.5陸續出現！　社區感染風險仍存

▲新竹市今日新增452例本土病例，衛生局提醒，社區感染仍存風險，呼籲民眾儘量打疫苗。（圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（6）日新增452例確診個案，今（111）年以來累積8萬8754例，居家照護者為3713人，居家隔離為931人。

中央流行疫情指揮中心表示，目前國內疫情雖然持平穩定，但社區陸續出現Omicron變異株BA.4/BA.5個案，且邊境政策逐漸開放，社區感染風險仍存，市府呼籲年齡滿6個月以上尚未接種COVID-19疫苗之民眾，應儘速完成建議接種劑次，並持續做好個人防護及配合防疫/檢疫規範，以維護自己與家人安全。

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衛生局表示，疫苗接種為防疫工作重要一環，接種疫苗後可降低感染後重症的風險，中央目前已開放50歲以上成人、機構住民、免疫力低下或不全者等對象接種第二次追加劑，尤其65歲以上長者感染後導致重症風險高，應儘速接種，以提升免疫保護力。此外，醫事人員、機場港埠、居家檢疫、航空機組員等相關工作人員，亦可評估自身染疫風險及意願接種。

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