拉K飄惡臭鄰居狂檢舉！警察來訪...藥頭竟持吸食器應門

記者張君豪／台北報導

7月23日凌晨2時許，台北市信義區吳興街某舊公寓大樓3樓突然飄出濃厚燃燒塑膠製品惡臭味，鄰居驚覺有住戶吸毒，立刻撥打電話報警檢舉，轄區吳興街派出所警員到場，找到飄出惡臭味住戶敲門查看，沒想到吸食K他命的蔡男（26歲）疑似抽K解癮神智不清，居然持吸食器開門，看到警員上門乖乖就逮。

▲信義警分局吳興所警員日前查獲蔡男吸持有大批K他命。（圖說以下同／記者張君豪翻攝）

信義警方表示：吳興街派出所員警獲報到場時，蔡男居然手持K他命吸食器應門，當場被員警逮個正著，警方當場起獲毒品愷他命19包、毛重約98.1克、殘渣吸管、夾鏈分裝袋及電子磅秤等證物。

警方調查，蔡嫌目前無業、也無毒品相關前科，他於今年4月間以每月1萬多元租金，承租舊公寓入住至今，遭逮當下正在於屋內分裝K毒，他用電燈泡及吸管、塑膠瓶自製燃燒吸食器散發嚴重惡臭，因此遭人檢舉，可謂賊星該敗，加上遭查獲K毒數量超過行政裁法上限，警詢後依觸犯《毒品危害防制條例》移送台北地檢署偵辦。

蔡男到案後否認販賣毒品，辯稱滿桌毒品都是自購吸食，警方對他說法存疑，將溯源追查。

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