快訊／前桃猿隊球員酒駕被逮！王湘嵐：以為酒退了才開車

▲前職棒Lamigo桃猿隊球員王湘嵐2日凌晨因酒駕遭警方逮捕。（圖／民眾提供，下同）

記者張君豪／台北報導

曾任中華職棒Lamigo桃猿隊外野手的王湘嵐，7月2日凌晨2時許駕車行經台北市中山區新生北路時，因右轉未打方向燈遭警方盤查，結果車窗搖下卻傳出濃厚酒氣，經警員酒測值高達0.52mg/l；王湘嵐近年淡出棒壇，卻因酒駕上路遭警方逮捕，再度躍上媒體版面。

王湘嵐出身國內中學棒球強隊穀保家商，青棒時期以擔當隊上一壘手，也曾入選中華青棒培訓隊，並在高三期間拿下國際青棒邀請賽打擊獎，並保送國立體育大學棒球隊，更因成熟的球技及領袖風範，擔任國體棒球校隊隊長。

王湘嵐最膾炙人口的代表作，應該是在2008年大專棒球聯賽冠軍賽對戰台灣體大，九局下兩出局擊出再見安打，搶下當年度大專杯冠軍，並獲選該場決賽的球員「功勞獎」。

不過，他進入桃猿職棒Lamigo隊後表現逐年下滑，最終從二軍成員身分離開職業棒球舞台，淡出球壇。王酒駕後懊悔向警方表示，他1日晚間開車到台北市與友人喝酒聚會，經過休息約5～6小時後才開車打算返回桃園住處，行經中山區新生北路時因右轉未打方向燈遭盤查。

王湘嵐酒測值超標，被依公共危險罪嫌送辦，事後接受媒體電訪低調表示，「當時以為酒退了才會開車」、「酒駕就是不對」。王男已經離開職棒圈多年，也未從事與棒球運動相關工作，這位曾經是棒球明日之星，卻因酒駕事件再度鬧上媒體版面。

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