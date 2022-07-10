要求外送員對警說「吃大便」...沒照辦竟收負評！北市刑大回應了

▲圖為北市刑大外觀。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者張君豪／台北報導

近年台手機平台外送餐服務越來越多，疫情盛行民眾減少外出，有不少族群也加入送餐員搶賺這波疫情外送宅經濟。近日有一名外送員就在臉書社團抱怨，表示接到客戶要求送餐到台北市刑警大隊，附帶條件卻是得對收餐人大喊「吃大便」，該名送餐員指出，送餐去警察機關這樣做，難道不會出事嗎？最終並未照做居然收到負評、讓該名送餐員痛批，「為難送餐員好玩嗎？」

▲臉書「外送員的奇聞怪事」有送餐員PO文，客戶丁餐要求送到台北市刑大對收餐警員說「吃大便」引發爭議。（圖／翻攝臉書）

1名送餐員在7月8日晚間在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，分享自己遇到的奇特要求，該名外送員接到一單要求送餐到台北市刑警大隊，但要對收餐人說「去吃大便」，該名下單客戶還提醒不要罵錯人，訂單上並註明「罵完跟我說、出事我負則、有小費」。

網評一面倒譴責這名點餐主，認為「教別人吃大便，有事是你被告吧？」「擬出是他負責比讚？」「直接給對方看內容、或者報警」。糾紛發生單位、台北市刑大接獲上情後查證，證實該單位毒緝中心陳姓警員，因有朋友擔心工作繁忙位用餐，主動透過外送評台點餐，但因想開玩笑，有刻意捉弄陳姓警員心態，才要求送餐員問候朋友「吃大便」等玩笑訊息。

警方指出，該起爭議事件雖然是警員友人打算透過送餐員開玩笑，卻造成該名送餐員困擾及負面觀感，該名友人已出面致歉，強調未來會注意訂餐禮儀，台北市刑警大隊也將本案通報案例教育，並教育同仁未來勿再發生類似案例，以免機關、所屬人員形象受損，造成外界困擾。

【相關新聞】

►快訊／汐止35噸聯結車輾過機車 一對男女慘壓輪下失去心跳

►天虹副總撞死人獲禮遇！議員痛批：警要死者家屬交出健保卡查病史



►天虹副總撞死人「水很深」！刑事局副局長認了 傍晚自請處分

