　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

要求外送員對警說「吃大便」...沒照辦竟收負評！北市刑大回應了

▲▼北市刑大因外勤隊擴充，32年後搬遷至新大樓並啟用。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲圖為北市刑大外觀。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者張君豪／台北報導

近年台手機平台外送餐服務越來越多，疫情盛行民眾減少外出，有不少族群也加入送餐員搶賺這波疫情外送宅經濟。近日有一名外送員就在臉書社團抱怨，表示接到客戶要求送餐到台北市刑警大隊，附帶條件卻是得對收餐人大喊「吃大便」，該名送餐員指出，送餐去警察機關這樣做，難道不會出事嗎？最終並未照做居然收到負評、讓該名送餐員痛批，「為難送餐員好玩嗎？」

▲臉書「外送員的奇聞怪事」有送餐員PO文，客戶丁餐要求送到台北市刑大對收餐警員說「吃大便」引發爭議。（圖／翻攝臉書）

▲臉書「外送員的奇聞怪事」有送餐員PO文，客戶丁餐要求送到台北市刑大對收餐警員說「吃大便」引發爭議。（圖／翻攝臉書）

1名送餐員在7月8日晚間在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，分享自己遇到的奇特要求，該名外送員接到一單要求送餐到台北市刑警大隊，但要對收餐人說「去吃大便」，該名下單客戶還提醒不要罵錯人，訂單上並註明「罵完跟我說、出事我負則、有小費」。

網評一面倒譴責這名點餐主，認為「教別人吃大便，有事是你被告吧？」「擬出是他負責比讚？」「直接給對方看內容、或者報警」。糾紛發生單位、台北市刑大接獲上情後查證，證實該單位毒緝中心陳姓警員，因有朋友擔心工作繁忙位用餐，主動透過外送評台點餐，但因想開玩笑，有刻意捉弄陳姓警員心態，才要求送餐員問候朋友「吃大便」等玩笑訊息。

警方指出，該起爭議事件雖然是警員友人打算透過送餐員開玩笑，卻造成該名送餐員困擾及負面觀感，該名友人已出面致歉，強調未來會注意訂餐禮儀，台北市刑警大隊也將本案通報案例教育，並教育同仁未來勿再發生類似案例，以免機關、所屬人員形象受損，造成外界困擾。

【相關新聞】

快訊／汐止35噸聯結車輾過機車　一對男女慘壓輪下失去心跳

►天虹副總撞死人獲禮遇！議員痛批：警要死者家屬交出健保卡查病史

►天虹副總撞死人「水很深」！刑事局副局長認了　傍晚自請處分

►穿了會上癮的內衣超甜價！「冰礦涼感」太適合夏天了

ET快訊
大S認「整場婚禮都在發火」　慘曝11年前世紀婚背後真相
陳時中選北市！指揮中心降級解散？　專家估時機2走向
快訊／轉戰台北市長！　陳時中發聲了
陳時中獲召選北市！衛福部長屬意他接班　熱門人選一次看
雙北「龍中配」佈局底定！蔡英文正式拍板「陳時中＋林佳龍」
被指「刺殺安倍」罪魁禍首　統一教親上火線回應了！
快訊／新北男下海撈蛤蜊　失足落水死亡
跟妹妹一起洗澡「女友無法接受」　20歲哥傻了：看了也沒感覺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南永康驚傳野鳥遭射殺　警找到塑膠彈珠：已立案偵辦

要求外送員對警說「吃大便」...沒照辦竟收負評！北市刑大回應了

快訊／八里阿北正中午下海撈蛤蜊　失足落水亡

女童衝馬路沒在看！三度閃過死神　撞轎車轉圈倒地超驚嚇

國4賓士墜地影像曝！16米高噴出翻轉重摔　回收廠記錄驚悚瞬間

快訊／基隆攔沙壩溺水意外！15歲少年救起無生命跡象　送醫搶救中

「飛來一魚」惹不爽！拉魚太猛巴到別人臉　釣客大亂鬥通通有罪

重機車聚勤美綠園道「狂催油門」居民火大　創辦人：即日起停辦

快訊／新北市男子大漢橋墜下！警消急救援

國三生搭公車突暈倒！下車嘔吐　三重客運司機助送醫

小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD

男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

羅志祥超寵粉觀眾席互動　跟歌迷抬槓「竟是第一次來看」

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

騎士等紅燈被車輪輾腳　阿伯頻道歉卻忘移開XD

「邱澤帥嗎」許瑋甯1字甜讚老公！　劉品言合體「彪哥」不敢露：怕得到冰塊

汪！惡霸犬跟媽媽吵架　哼一聲生氣氣掉頭離開

迷路柴犬隨機跳車躲雨　車主愣：X小...好可愛

短裙妹「起床氣」突開車門　重擊騎士後竟裝沒事走人

台南永康驚傳野鳥遭射殺　警找到塑膠彈珠：已立案偵辦

要求外送員對警說「吃大便」...沒照辦竟收負評！北市刑大回應了

快訊／八里阿北正中午下海撈蛤蜊　失足落水亡

女童衝馬路沒在看！三度閃過死神　撞轎車轉圈倒地超驚嚇

國4賓士墜地影像曝！16米高噴出翻轉重摔　回收廠記錄驚悚瞬間

快訊／基隆攔沙壩溺水意外！15歲少年救起無生命跡象　送醫搶救中

「飛來一魚」惹不爽！拉魚太猛巴到別人臉　釣客大亂鬥通通有罪

重機車聚勤美綠園道「狂催油門」居民火大　創辦人：即日起停辦

快訊／新北市男子大漢橋墜下！警消急救援

國三生搭公車突暈倒！下車嘔吐　三重客運司機助送醫

綠營正式拍板林佳龍選新北　他酸林「失學少女」：把我們新北當備胎

曾總點名Key Man　還是要靠林立！3局敲廖任磊超前安

陳時中將出戰北市！傳接任衛福部部長　薛瑞元回應了

南韓辣模撩起上衣…沒料妹竟迸出飽滿飛彈！　老司機暈：內在很可以

陳時中選北市「指揮官出缺」！指揮中心降級解散？專家估時機2走向

海邊出現「漂浮大芒果」被撈起來氣炸！　張嘴怒噴水笑翻網

快訊／轉戰台北市長！　陳時中獲民進黨提名：責任來我就扛

下半月「4生肖」偏財運強！一路旺到鬼門關　1類人彩券隨便中　

樓下發出巨響　媽下樓見阿金「自帶社交距離」笑翻：在走秀嗎

悼念安倍晉三降半旗　朱立倫「逆風」支持：對國際友人表達感謝

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

社會熱門新聞

曾炫耀女友口技高強！彰化男「慘遭朋友NTR」怒告性侵

爆頭影像！花蓮油罐車擦撞機車　婦遭輾慘死

高二生闖台電管制區進谷關戲水亡！　爸怒喊告

「怎麼沒吃午餐」板橋男竟狂刺母

即／頭朝內卡車底！台南19歲女燒燙傷千斤頂急救

快訊／苗栗甜點店氣爆　現場畫面曝

台男去柬埔寨打工　仲介1人頭可賺60萬

重機車聚勤美綠園道噪音惱人　創辦人：即起停辦

國4賓士墜地影像曝！驚悚瞬間全記錄

賓士撞橋墩5層樓高墜地　駕駛拋飛昏迷插管

用公務系統偷查「棒球隊女孩」資料　台南警遭記2過

即／他住院1天　頂樓墜樓身亡

即／新北男新店青潭堰失蹤　尋獲已成冰冷遺體

彰化台1線賓士突自燃　車主嚇壞急跳車

更多熱門

相關新聞

成都「局部降雨」範圍比浴缸還小 路人傻眼看天空「以為是惡作劇」

成都「局部降雨」範圍比浴缸還小 路人傻眼看天空「以為是惡作劇」

四川成都街頭6月底出現「局部降雨」，降雨範圍比一座正常的浴缸還小，過於「局部」的特殊現象引起路人圍觀，紛紛拿起手機拍照，甚至有路人還懷疑的看了一眼天空，以為有人從樓上朝下澆花或灑水惡作劇，影片在網路傳開後，引起網友熱議。

臉書賣快篩試劑約面交　29歲男慘了

臉書賣快篩試劑約面交　29歲男慘了

國三生遭同學惡作劇　反鎖3樓陽台一整節

國三生遭同學惡作劇　反鎖3樓陽台一整節

嗨玩打地鼠瘋狂miss　萌貓5秒後放棄躺平

嗨玩打地鼠瘋狂miss　萌貓5秒後放棄躺平

北市安城專案掃黑逮104人　搗幫派堂口

北市安城專案掃黑逮104人　搗幫派堂口

關鍵字：

台北市刑大送餐員吃大便惡作劇臉書社團

讀者迴響

熱門新聞

女神級保鏢失職　真相大逆轉

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

被竇智孔罵垃圾「夏克立沉默4天發聲了」！

朱軒洋爆退出演藝圈！經紀公司：理念不合

趙小僑女兒出生6天「1指數變高」！出院緊急喊卡

黃嘉千崩潰看精神科！友怒揭「下課粒垃圾」內幕

曾炫耀女友口技高強！彰化男「慘遭朋友NTR」怒告性侵

爆頭影像！花蓮油罐車擦撞機車　婦遭輾慘死

夏克立友人控「黃嘉千冷暴力5大罪狀」！逼簽自願分居

快訊／羅志祥無預警宣布喜訊」全場嗨翻

兒子幼兒園「女同學長得像老公」！人妻追真相崩潰

羅志祥唱一半...當紅網紅突現身虧：很會管理時間

高二生闖台電管制區進谷關戲水亡！　爸怒喊告

下斡旋「仲介突1要求」！過來人驚：能降價買到房

蔡英文決定降半旗悼安倍　葉慶元嗆：媚日也請不要違法

更多

最夯影音

更多
小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD

小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD
男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

羅志祥超寵粉觀眾席互動　跟歌迷抬槓「竟是第一次來看」

羅志祥超寵粉觀眾席互動　跟歌迷抬槓「竟是第一次來看」

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面