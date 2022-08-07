　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

差點遭單車撞上！北市2翁當街互毆　「合計140歲」路人忙拉開

記者張君豪／台北報導

天氣熱民眾容易火氣大發生衝突！8月4日上午8點40分左右，台北市南港區龍華圖書館前發生兩名長者的肢體衝突，肇因騎腳踏車的黃姓老翁（77歲）與持助行器路過的黃男（63歲）在圖書館前碰撞，雙方一言不合理論，沒想到黃男居然持助行器動手，兩名年齡加總逾140歲的長者當街打了起來，嚇壞路旁民眾，警方到場調處，雙方堅持提告互控傷害。

▲兩名長者因助行器擦撞細故上演街頭快打，轄區同德所警方將兩人依傷害罪嫌函送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲兩名長者因助行器擦撞細故上演街頭快打，轄區同德所警方將兩人依傷害罪嫌函送。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

南港警方表示，當時同德派出所獲報兩名長者在龍華圖書館前發生肢體衝突，員警即刻趕赴現場，發現係一名黃姓男子與另名孫姓老翁因糾紛而大打出手，隨即將雙方帶返派出所詢問。

▲兩名長者因助行器擦撞細故上演街頭快打，轄區同德所警方將兩人依傷害罪嫌函送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲轄區同德所副所長陳永晉說明案情。

警方當時接獲民眾報案打架，不敢大意，派遣快打警力到場，沒想到現場是兩名高齡長者互毆，在警力到場前，雙方已被路過熱心民眾勸開。

員警將雙方帶返所詢問，調閱監視器發現，係黃姓老翁疑不滿騎腳踏車經過的孫姓老翁不減速差點迎面被撞，認為對方「對他不尊重」，持以四腳助行器拍打對方，孫姓老翁無端遭攻擊，也下車以腳踢反擊，雙方爆發肢體衝突互毆，期間孫男不慎跌坐地上，一度遭黃翁壓制並徒手攻擊，熱心民眾見狀將2人拉開並報警，事後雙方堅持互控傷害罪，警方依規定受理並函送地檢署偵辦。

警方呼籲：發生誤解糾紛時應心平氣和，尋求正當法律管道解決，切勿施行暴力，以免衍生不必要之生命財產損失，警方亦將嚴正執法，依法究辦。

【相關新聞】

►獨／越野車界「孤輪王」魂斷夢湖　女兒出生5天後二寶爸離奇亡

快訊／前桃猿隊球員酒駕被逮！王湘嵐：以為酒退了才開車

►要求外送員對警說「吃大便」...沒照辦竟收負評！北市刑大回應了

 
ET快訊
獨／輕航機父子遺體嚴重碳化　目擊者：試圖拉高機身沒成功
立秋「3類人」財神眷顧！　第一名注意：準備加薪了
中駐英大使警告英：「不要跟著美國玩火」派官員訪台
時隔20年「重訪1樂園」驚呆！　1族群推爆：今年去5次
張本渝「左肩痛到難換衣」！　照超音波才知2嚴重結果
妹子生理期睡太沉　醒來驚見下體「爬滿螞蟻」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／輕航機父子遺體嚴重碳化　目擊者曝：試圖拉高機身但沒成功

見學妹吃藥熟睡起色心！男大生性侵一半踩煞車　賠50萬免囚

替全家點光明燈卻多1娃　「小三生的」正宮崩潰！偷吃男女下場曝

差點遭單車撞上！北市2翁當街互毆　「合計140歲」路人忙拉開

趕著回北部！廂型車國道竄火舌燒光光　2人緊急逃生

台中吊車吊臂傾倒砸中天車　工人解開安全掛鉤欲逃墜6公尺亡

鄰居狗太吵！雲林婦廚餘偷摻農藥毒死牠　硬拗「殺紅螞蟻」

屏東輕航機墜毀溪床父子雙亡　飛機主人曝「20分鐘聯繫不上」

快訊／宜蘭外海遊艇翻覆！海巡出動馳援　落海12人全數救起

快訊／台中死亡車禍！機車闖紅燈遭轎車撞上　騎士送醫不治

八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草

王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

信義區正妹展特殊唱功　引圍觀！網：靈魂被吸走

Krystal驚喜應援Jessica：我想妳　她一秒爆哭..認「剛到中國時很害怕」

穿好看服裝秀身材被嫌　她：難道要老了當壽衣？

駕駛逆向不讓道還怒瞪！　眼尖騎士：瑪莎拉蒂貨車？

尖叫聲！具俊曄挺五堅情　小巨蛋合體舞台超嗨der

獨／輕航機父子遺體嚴重碳化　目擊者曝：試圖拉高機身但沒成功

見學妹吃藥熟睡起色心！男大生性侵一半踩煞車　賠50萬免囚

替全家點光明燈卻多1娃　「小三生的」正宮崩潰！偷吃男女下場曝

差點遭單車撞上！北市2翁當街互毆　「合計140歲」路人忙拉開

趕著回北部！廂型車國道竄火舌燒光光　2人緊急逃生

台中吊車吊臂傾倒砸中天車　工人解開安全掛鉤欲逃墜6公尺亡

鄰居狗太吵！雲林婦廚餘偷摻農藥毒死牠　硬拗「殺紅螞蟻」

屏東輕航機墜毀溪床父子雙亡　飛機主人曝「20分鐘聯繫不上」

快訊／宜蘭外海遊艇翻覆！海巡出動馳援　落海12人全數救起

快訊／台中死亡車禍！機車闖紅燈遭轎車撞上　騎士送醫不治

黑絲短裙OL「爬進洗衣機」露出雙腿讓人拍！店家一看監視器氣炸

綜藝天王爆「千人斬」勾搭黑道女人　外景錄一半被架上車：是事實

共軍艦距和平電廠僅11.78公里？我軍方：中共傳散的假訊息！

五堅情小賴淚崩「被看不起9年」　圓夢攻蛋：老娘站上來了！

明1時段全台迎雨！7號颱「木蘭」生成時間出爐　估這天登陸

享受貓生！店貓發現進貨推車　牠搶先試用「命奴才拉車」不肯下來

手腳都無法負荷蹲捕...廖健富轉練一壘：沒辦法了

獨／輕航機父子遺體嚴重碳化　目擊者曝：試圖拉高機身但沒成功

包棟住宿「翻箱倒櫃玩遊戲」　YouTuber小吳挨批粗魯！引熱議

玖壹壹春風化身男公關！洋蔥曬成「台版古天樂」

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

社會熱門新聞

霹靂小組追要犯中彈癱瘓　遇到她生下龍鳳胎

快訊／宜蘭頭城外海遊艇翻覆！海巡出動馳援

男大生超車遭輾爆頭亡　貨車駕駛不起訴

即／台中機車闖紅燈遭轎車撞上　騎士不治

輔導長一句「沒救了」　二兵氣到動手揍人

獨／草屯4死案倖存者醒了！賴敏男父親節前順利拔管

醫生尪帶乾妹出國妻訴離　須給2117萬

農曆七月送肉粽　彰化和美送煞路線曝

嘉義休旅車翻落30公尺邊坡　2死2輕傷

即／屏東輕航機墜落「父子雙亡」　剩2具焦屍

即／高雄男「從天而降」摔落鬧街！　送醫搶救

廁所遭占她拉在內褲上　竟「抹屎」教育室友

台鐵猴硐晚間傳死傷！他落軌遭撞無呼吸心跳

手孔蓋不平騎車打滑慘死　國賠僅54萬

更多熱門

相關新聞

即／台中機車闖紅燈遭轎車撞上　騎士不治

即／台中機車闖紅燈遭轎車撞上　騎士不治

台中太平區一名黃姓男騎士7日下午行經中山路三段時，疑似闖紅燈跟一台黑色轎車發生嚴重碰撞，黑車右前車嚴重損毀，保險桿掉落，黃男當場無呼吸心跳，緊急送往國軍總醫院搶救後，仍於15時18分宣告不治。

中國爆新病毒「瑯琊」已有35例個案　莊人祥回應

中國爆新病毒「瑯琊」已有35例個案　莊人祥回應

妙齡女自認酒駕拒檢狂飆　吃2.8萬罰單

妙齡女自認酒駕拒檢狂飆　吃2.8萬罰單

日本群馬縣前橋市赤城山夏日祭典展出

日本群馬縣前橋市赤城山夏日祭典展出

即／女摔落高雄柴山鐘乳石岩壁　無生命跡象　

即／女摔落高雄柴山鐘乳石岩壁　無生命跡象　

關鍵字：

老翁腳踏車助行器南港警分局同德所街頭鬥毆影音

讀者迴響

熱門新聞

霹靂小組追要犯中彈癱瘓　遇到她生下龍鳳胎

4年存滿10張玉山金　他嗨曝「股利股息金額」

今立秋！7禁忌一次看　吃1東西就開運

蕭淑慎坐牢15個月「洗澡被看光羞辱」

阿翰阮月嬌廣告遭下架！越裔總會這樣說

野生「本土劇夫妻檔」現蹤電影院！

共軍演習之際　福建「萬安橋」遭焚毀

快訊／宜蘭頭城外海遊艇翻覆！海巡出動馳援

我F-16V戰機掛彈想防共軍　軍事專家搖頭：根本無力反制

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

聚會與女同事擦槍走火　菜鳥慌了

北市飲料店禁用一次用塑膠杯

美國若沒做這動作　他：台海熱戰機率極低

阿嬌4個月「瘦回巔峰」嗨PO露背辣照

白宮：中國台海軍演「挑釁不負責任」

更多

最夯影音

更多
八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草

八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草
王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面