差點遭單車撞上！北市2翁當街互毆　「合計140歲」路人忙拉開

記者張君豪／台北報導

天氣熱民眾容易火氣大發生衝突！8月4日上午8點40分左右，台北市南港區龍華圖書館前發生兩名長者的肢體衝突，肇因騎腳踏車的黃姓老翁（77歲）與持助行器路過的黃男（63歲）在圖書館前碰撞，雙方一言不合理論，沒想到黃男居然持助行器動手，兩名年齡加總逾140歲的長者當街打了起來，嚇壞路旁民眾，警方到場調處，雙方堅持提告互控傷害。

▲兩名長者因助行器擦撞細故上演街頭快打，轄區同德所警方將兩人依傷害罪嫌函送。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

南港警方表示，當時同德派出所獲報兩名長者在龍華圖書館前發生肢體衝突，員警即刻趕赴現場，發現係一名黃姓男子與另名孫姓老翁因糾紛而大打出手，隨即將雙方帶返派出所詢問。

▲轄區同德所副所長陳永晉說明案情。



警方當時接獲民眾報案打架，不敢大意，派遣快打警力到場，沒想到現場是兩名高齡長者互毆，在警力到場前，雙方已被路過熱心民眾勸開。

員警將雙方帶返所詢問，調閱監視器發現，係黃姓老翁疑不滿騎腳踏車經過的孫姓老翁不減速差點迎面被撞，認為對方「對他不尊重」，持以四腳助行器拍打對方，孫姓老翁無端遭攻擊，也下車以腳踢反擊，雙方爆發肢體衝突互毆，期間孫男不慎跌坐地上，一度遭黃翁壓制並徒手攻擊，熱心民眾見狀將2人拉開並報警，事後雙方堅持互控傷害罪，警方依規定受理並函送地檢署偵辦。

警方呼籲：發生誤解糾紛時應心平氣和，尋求正當法律管道解決，切勿施行暴力，以免衍生不必要之生命財產損失，警方亦將嚴正執法，依法究辦。

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