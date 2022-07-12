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獨／越野車界「孤輪王」魂斷夢湖　女兒出生5天後二寶爸離奇亡

▲顧男參加車聚身體不適打算下山返家，未料卻失蹤遭尋獲已明顯死亡。（圖／記者張君豪翻攝）

▲顧男參加車聚身體不適打算下山返家，未料卻突然失蹤，被尋獲時已明顯死亡。（圖說以下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、黃宥寧／新北報導

11日零時新北時汐止區夢湖登山步道發生一起離奇命案！在北台灣越野車界頗負盛名的顧姓男子（40歲），10日下午與越野車友相約赴汐止區新山夢湖山徑練車，顧男因身體不適向車友說要先下山返家，但傍晚活動結束後，車友發現顧男用來載運越野機車的廂型車仍停在登山口旁，車友立刻報警協尋，結果顧男11日0時許遭發現陳屍在夢湖路登山步道2.2公里處，且鑑識人員初鑑發現顧男身上僅有輕微擦傷，無法確認死因，檢警慎重起見將於12日下午委託法醫解剖查明死因。

據了解，在越野車界人緣頗佳的顧男，平常在台北市北投區開設汽車美容店，顧男是越野車友口中的「北投孤輪王」，據傳顧男在汐止夢湖山區身故消息傳出後，不少車友相約車聚要送孤輪王最後一程，顧在山區離奇失聯身亡的不幸意外也引發不少車友討論。

▲顧男參加車聚身體不適打算下山返家，未料卻失蹤遭尋獲已明顯死亡。（圖／記者張君豪翻攝）

檢警調查，這件越野車友暴斃意外相當離奇，警方10日晚間搜山，透過急難救助緊急手機定位系統確認顧男手機訊號後，先是在夢湖登山道找到滑落邊坡、顧男的越野車，但該邊坡坡度甚緩，顧男的安全帽也被放置在登山道旁，緊接著警消擴大搜尋，稍晚在發現機車處約2.2公里、半小時路程處發現顧男遺體，已明顯死亡多時，但檢警調查，發現顧男身上僅有些微練車、車子掉入邊坡的擦傷，並無致命傷勢。

另外顧男身上所攜帶的手機，從告別車友到遺體發現期間，也沒有任何撥打給家人、車友以及向警消求助的電話，檢警據此研判，顧男可能摔車後無力從邊坡拉起受困機車，才會脫下安全帽想下山求救，但因天色昏暗誤判方向往夢湖山區內行走，由於身上並無明顯致命外傷，檢警初步相驗遺體後，有進步委請法醫解剖驗屍以釐清顧男真正死因。

消息傳出讓車友不勝唏噓，原來顧男平常在台北市北投區開設汽車美容店，以好手藝及爽朗親切的服務態度，在車友圈頗有名氣，加上顧男2018年才跟交往多年的女友結婚，今年7月6日才生下第二胎女寶，平常生活就是工作、練車及照顧年幼小孩，臉書充滿她對妻女滿心的愛與關懷，練車馳騁山林成為他忙碌之餘的唯一休閒，未料卻在二女兒出生僅5天，因參加越野車聚卻發生憾事，越野車友將於12日晚間舉行追思車聚弔念。

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