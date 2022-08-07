救援畫面曝！宜蘭外海遊艇翻覆　落海12人全數救起不送醫

記者黃彥傑、黃資真／宜蘭報導

宜蘭縣頭城大溪漁港外今（7日）下午2時47分許在海約3浬處有1艘遊艇不明原因翻覆，海巡獲報後前往救援，最終成功將落海的12位乘客載返大溪漁港，初步檢傷後均無受傷，落海人員亦表示無需就醫，後續即離開現場。

▲宜蘭縣頭城大溪漁港外海今（7日）下午傳出一艘遊艇翻覆，落海12人全被救起。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

海巡署說明，第一巡防區指揮部接獲通報後，立即指揮蘇澳海巡隊即刻前往救援，另北部分署第一岸巡隊隊長旋即指揮UAV無人機區隊立即趕赴現場，至案發海域蒐證並掌握現場。同時指揮大里及大溪漁港安檢所協調港內漁船前往救援，並通報大里消防分隊出動救護車，配合艦隊分署第七（蘇澳）海巡隊線上艇共同救援。

同時，艦隊分署亦調派北部海域巡弋的嘉義艦趕赴現場協助救援。亦調派第二（合興）機動巡邏站前往於大溪地區岸際掌握海面動態，抵達現場後，確認翻覆遊艇位置。

後續在艦隊分署嘉義艦施放小艇、蘇澳海巡隊PP-10028艇、岸巡隊大溪安檢所兩員安檢人員協調並搭載魚盛6號及1號漁船等共同協力救援下，成功將12人載返大溪漁港，落海人員皆表示不需送醫。

第一岸巡隊呼籲民眾從事水域遊憩活動時，應注意自身安全，並隨時注意氣象資訊，以確保自身安全，民眾若於海上遭遇危難，請迅速撥打「118」免付費報案電話，海巡署將立即前往及提供必要協助，爭取黃金救援時間。