快訊／台中死亡車禍！機車闖紅燈遭轎車撞上　騎士送醫不治

記者許權毅／台中報導
台中太平區一名黃姓男騎士7日下午行經中山路三段時，疑似闖紅燈跟一台黑色轎車發生嚴重碰撞，黑車右前車嚴重損毀，保險桿掉落，黃男當場無呼吸心跳，緊急送往國軍總醫院搶救後，仍於15時18分宣告不治。
▲台中太平今日下午發生死亡車禍。（圖／記者許權毅翻攝，下同）
警消表示，今日下午13時44分於太平區中山路三段與環中東路路口，一名30歲黃男騎乘機車疑似闖紅燈與55歲吳男黑車駕駛發生碰撞。消防到場時黃男已無呼吸心跳，緊急送往國軍總醫院搶救，仍於15時18分宣告不治。
記者許權毅／台中報導
台中太平區一名黃姓男騎士7日下午行經中山路三段時，疑似闖紅燈跟一台黑色轎車發生嚴重碰撞，黑車右前車嚴重損毀，保險桿掉落，黃男當場無呼吸心跳，緊急送往國軍總醫院搶救後，仍於15時18分宣告不治。
▲台中太平今日下午發生死亡車禍。（圖／記者許權毅翻攝，下同）
警消表示，今日下午13時44分於太平區中山路三段與環中東路路口，一名30歲黃男騎乘機車疑似闖紅燈與55歲吳男黑車駕駛發生碰撞。消防到場時黃男已無呼吸心跳，緊急送往國軍總醫院搶救，仍於15時18分宣告不治。
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