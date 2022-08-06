表揚基隆模範父親、好人好事　林右昌肯定「代表中代表」

▲基隆市長林右昌表揚全市模範父親、好人好事。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

迎接一年一度的父親節，基隆市政府特別在6日舉辦模範父親及好人好事代表表揚大會，由市長林右昌親自表揚各區及原住民推選的模範父親及好人好事代表，表彰一輩子為家庭奉獻的偉大父親及長期默默為鄰里付出的好人好事代表，肯定大家都是社會進步的正向力量。

林右昌致詞時指出，再過兩天就是一年一度的父親節，市府先前已經在各區分別舉行模範父親及好人好事代表表揚大會，今日特別在市府舉辦全市的表揚大會，表揚各位「代表中的代表、典範中的典範」。

林右昌強調，各位模範父親及好人好事代表的事跡讓社會充滿了愛與溫暖，在人生的旅途中有很多的挑戰與困境，但要如何面對與克服難關，用積極正向的態度來面對它，這是所有模範父親及好人好事代表帶給社會最大的啟發，他特別代表基隆市政府恭喜與感謝大家。

各區推選的模範父親，分別是原住民王清和、七堵區周建福、暖暖區姜修理、中山區王春龍、中正區謝金龍、安樂區鄭春明、仁愛區甘清良、信義區張亞武。

其中，七堵區瑪南里模範父親代表周建福自幼罹患小兒麻痺症導致左腳萎縮，但他未曾自暴自棄，反而更加努力，克服肢體障礙帶來的不便，憑藉勤奮努力，成為一位好丈夫、好父親，對於年邁的母親也是極盡孝道，晨昏定省，親自照顧，身教重於言教，足為典範。

至於各區推選的好人好事代表，包括原住民廖錦來、中正區鄭駱妙玉、暖暖區許世雄、仁愛區謝源張、中山區莊美金、安樂區林邱郁芬、信義區郭建皇、七堵區吳月琴。

其中，中正區新豐里好人好事代表「鄭媽媽」鄭駱妙玉，是美容工會會員代表及佛教慈濟基金會的委員，更是善行不落人後的終身志工，照料癌末婦人及其失智的養母近7年，送餐餵食獨居身障人士3年，不畏疫情默默參加義剪超過25年之久，在幫助人的同時，也讓自己的內心感到快樂與知足。

社會處表示，希望藉由表揚活動，除了表彰各位模範父親、好人好事代表的優良事蹟外，也能讓社會大眾深切體認到父親的慈愛與偉大，為人子女除了平時要關懷外，在特別的日子裡，更要用實際行動關愛爸爸。今天受獎的好人好事代表動人的事蹟，讓會場充滿了愛與溫暖，讓鄰里間展現更多感人的芳草事蹟，也印證了臺灣社會最美麗的風景就是人。

今日全市模範父親及好人好事代表表揚大會由基隆市政府社會處主辦，基隆市如意國際同濟會、基隆市表揚好人好事運動協會共同協辦，現場除了安排精彩表演節目外，有獎徵答搶答更將活動熱鬧氣氛帶到最高潮。

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