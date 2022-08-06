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鎖管季踩線團！打造基隆觀光品牌力　林右昌：發展深度旅遊

▲鎖管季踩線團！打造基隆觀光品牌力 林右昌：發展深度旅遊。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆夏季海洋品牌「基隆鎖管季」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

擁有深厚漁業文化體驗，基隆夏季海洋品牌活動「基隆鎖管季」，5日晚間市長林右昌與活動踩線團，分享基隆觀光發展脈動，特邀大家趁著夏天來基隆體驗夜釣樂趣，深度旅遊發現基隆之美。

林右昌與大家分享，基隆近年來脫胎換骨和過去不同，朝精緻旅遊的方向努力，推出各式主題遊程，例如「24小時不斷電遊程」，希望能為旅遊業者帶來經濟收入，提升地方觀光產值及就業有所助益。他期許提供更好服務，把深度旅遊發展成未來基隆觀光旅遊主軸，打造基隆觀光品牌力。

▲鎖管季踩線團！打造基隆觀光品牌力 林右昌：發展深度旅遊。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲今年基隆鎖管季規劃以《山、海、人文》等三面向海洋主題。

產業發展處表示，基隆是臺灣北部重要漁業城市，主要鄰近北方三島海域魚場，包含彭佳嶼、花瓶嶼、棉花嶼等島礁，海流匯集，每年夏季「鎖管」是基隆重要漁獲物，也因基隆本港漁船捕撈後，可直接返航直送，「基隆鎖管」質量新鮮美味，品質優良。

今年基隆鎖管季規劃以《山、海、人文》等三面向的海洋主題，推出五條特色行程，包含「夜訪鎖管」、「夜釣體驗」、「海上夕陽班」、「基隆嶼生態x友善釣魚」及「夜釣體驗x金山蹦火」主題性海洋活動。

夜釣船班及各項體驗活動，因應不同主題船班內容，天天都有不同體驗班隊，夜訪鎖管是基隆傳統捕魚文化，帶領民眾近距離，觀看船家運用棒受網進行捕撈，基隆嶼海上導覽活動，則從海上看基隆嶼，了解整個地形結構生成與島上生態導覽。

▲鎖管季踩線團！打造基隆觀光品牌力 林右昌：發展深度旅遊。（圖／記者郭世賢翻攝）

產發處表示，長年熱門夜釣體驗，出海夜釣白帶魚、竹筴魚、鯖魚等基隆當季魚種，船上強化海上餐桌體驗，滿足各個族群需求。除夜釣體驗行程外，還包含品嚐船家私房料理，民眾體驗從大海大餐桌新鮮美味。鎖管季期間6歲到12歲的孩童參與夜釣行程，都可獲得船長頒發海釣證書1張。

基隆鎖管季，近年朝「向海致敬」及國際SDGs永續發展目標設計遊程，持續優化產業服務能量與人才實力，多元化漁業文化升級，讓民眾認識季節當季漁產，藉資深船長講解，更能了解海洋文化與海洋永續重要性。活動訊息在「潮嚮・山海基隆」臉書粉專及「基隆鎖管季」官方網站露出，有興趣的民眾請持續關注粉絲團訊息公告。

▲鎖管季踩線團！打造基隆觀光品牌力 林右昌：發展深度旅遊。（圖／記者郭世賢翻攝）

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