基隆人等到了！「基隆漢堡王」8／10強勢回歸　開幕優惠一次看

▲漢堡王宣布回歸基隆。（示意圖／記者郭世賢攝）

記者蕭筠／台北報導

人氣連鎖速食品牌「漢堡王」基隆中正店於今年6月19日結束營業，這可是當地唯一一間漢堡王門市，收店消息讓大批鐵粉崩潰喊「怎麼會」！2個月過去，業者終於釋出最新「回歸」消息，宣布再度插旗基隆，最新「基隆仁二店」將在8月10日正式開幕，並祭出一系列限定優惠，在地鄉親們趕緊筆記。

▲漢堡王基隆中正店已於6月19日停業。（圖／記者郭世賢攝）

基隆唯一「漢堡王中正店」日前貼出「停業」公告，寫下「珍重再見，感謝您的愛護與支持，由於營運策略調整，基隆中正店營業至2022年6月19日，期許早日繼續為您提供火烤美味。」消息一出讓一票當地人全崩潰紛紛說「基隆沒有漢堡王了」、「傷心！漢堡王的漢堡比較美味」。

時隔2個月時間，漢堡王終於釋出最新消息，確定選在仁愛區仁二路上開出最新「火烤美味專賣店-基隆仁二店」，預計8月10日正式開幕，就是要讓基隆人又能吃到這火烤牛肉的美味，並加碼祭出一系列開幕優惠，8月10日至8月16日凡於門市購買華堡脆雞經典餐現省100元，還送聯名提袋1個，送完為止；8月17日至8月25日買火烤美味經典餐現省116元，還送3重好禮回客券1張，同樣送完為止。

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