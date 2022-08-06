基隆+319！全市專責病房收治27人　林右昌：空床率65.8%

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心6日公布國內本土病例，新增1萬9753例，其中基隆新增319例，市長林右昌表示，全市專責病房空床率維持在6成5，雖然本市的疫情趨緩，仍提醒市民朋友，現在正是基隆市最熱鬧的中元普渡期間，民眾難免進出飲宴場合，希望大家仍要勤洗手、戴口罩，維持社交距離，持續落實防疫工作。

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有關基隆市疫情部分，本市今日319名確診人數中，外縣市通報53例，佔16.61%；其中女性192人、男性153人；若以年齡別區分的話，25-34歲有63人最多，占19.75%，其次為35-44歲有59人，占18.50%；至於75歲以上的長者有5人、65-74歲有24人、6歲以下有24人。

林右昌指出，本市現有COVID-19專責病房79床，目前收治27人、空床52床，空床率65.8%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症10名、中症2名、輕症8名；部立基隆醫院：輕症6名；礦工醫院：輕症1名；三總基隆分院無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估13萬5216人，利用快速通道的有3萬7167人，有7萬3368人完成健康條件審核，符合資格已派案5萬5780人，條件不符合則有1萬7588人。

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