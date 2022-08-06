表揚中正區模範父親、好人好事　林右昌盛讚各界學習典範

▲基隆市長林右昌表揚模範父親及好人好事代表共48人。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

父親節即將到來，基隆市中正區公所4日午間在北都飯店舉辦慶祝大會，在與會嘉賓及家眷見證下，市長林右昌表揚模範父親及好人好事代表共48人，盛讚獲獎模範父親及好人好事代表，善行事蹟是各界學習典範。林右昌向獲獎模範父親致賀並指出，每位模範父親偉大事蹟，獲得鄰里肯定，無論是模範父親或好人好事代表的貢獻，各位善行善舉、感人事蹟都是各界典範，值得大家學習。

其中，榮獲模範父親的信義里謝金龍，任教職多年教育英才，對學生自然科學教育不遺餘力，鼓勵參與科展誘發同學對自然科學興趣，熱心公益，鄰里讚譽有佳；獲好人好事代表的新豐里鄭駱妙玉女士，行善以終身志工為己志，照顧罹癌婦人與其失智養母長達數年，志工大愛令人感佩。兩人今接受林市長頒獎肯定，代表中正區接受市府表揚。

今年中正區推選模範父親，包括原住民王清和、和憲里洪璋發、正船里林一平、中正里廖為煌、砂灣里林延鵬、入船里許在元、德義里詹棟楠、港通里陳燦錫、正砂里湯富聲、海濱里林炳煌、砂子里陳明進、中濱里張華光、長潭里簡開發、中砂里黃士宗、八斗里黃明和、新豐里連旺、信義里謝金龍、社寮里許水源、正義里嚴偉鳴、真砂里陳永添、義重里張德標、碧砂里楊學忠、新富里高進興、正濱里林注生、中船里江瑞發、平寮里劉進發、建國里陳天富。

至於，在中正區推選好人好事代表，則有原住民廖錦來、和憲里張永福、中正里謝陳麗容、入船里陳再傳、德義里李文正、砂灣里簡李香英、正砂里李明輝、中濱里陳葱、海濱里莊琪瑋、新豐里鄭駱妙玉、八斗里陳炳輝、港通里李崑正、正義里許廟龍、社寮里林善福、長潭里葉薰霞、正船里張建村、信義里高碧連、碧砂里謝周賢、建國里賴月里、平寮里劉育秀、正濱里蘇郁媃。

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