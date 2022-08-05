獨／叫賣小兄妹離鄉超心酸！父打獵猝死18天才找到　嬤悲：想回山上

記者戴上容、沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區4日凌晨有路人發現一對7、6歲小兄妹在超商前擺攤兜售小飾品，經龍潭警方協助，幫這表兄妹順利返家，因而揭開這個家庭有不為人知的困境！這家人原本在新竹尖石鄉的山區生活，女童媽媽透露，因原本扛起一家經濟的姊夫，6月2日上山打獵後不幸猝死，加上兒子蜂窩性組織炎，才會舉家暫時到市區桃園龍潭市區住。

▲扛起一家經濟的姊夫，6月2日上山打獵後不幸猝死，一家人才會下山 。（圖／記者戴上容攝）

▲女童媽媽呼喚孩子。（圖／記者戴上容攝）

女童媽媽透露，她們原本在尖石山上生活，各自都有工作，原先撐起一家經濟的姊夫本身患有心臟疾病，但堅持不裝心臟支架，6月2日山上打獵想要貼補家用時卻出了事情。

當時姊夫打獵到一半突然心絞痛，向同行夥伴說身體不適，沒料到那個人把姊夫扶到工寮後，人就跑走了，獨留姊夫一個人在山上，後來大夥事隔2天再上山找姊夫時，姊夫已經不在原地，直到6月20日，新竹警消才在離工寮超級遠的地方，找到姊夫的遺體，目前姊夫的相片、靈堂都還在客廳，預計待8月7日才會完成告別式。

桃園社會局今天也派員到家中關心，談到姊夫往生一事時，一家人難掩哀傷，社會局的人說會盡力協助，另經探視目前小孩狀況也良好，沒有營養不良等等狀況。

▲社會局的人到場關心（左）。（圖／記者戴上容攝）

當地龍潭區東興里里長張健華說，她上任8年來一直以來都有關心這家人的狀況，之前有幫姊姊申請補助經費，由於這家人的戶籍在新竹，申請經費方面新竹那邊比較可行，但她會持續的關注及幫忙；桃園市議員徐玉樹則說，獲知當下第一時間就有到府關心，家人說是小孩頑皮，未來他會持續關心狀況。

▲當地龍潭區東興里里長張健華（紫衣背心）。（圖／記者戴上容攝）

阿嬤悲傷的說，「真想回到山上，市區一出門都是錢」言談中盡是對市區生活的不習慣，後事辦好後，一家人應該還會回到山上生活，但女兒說，丈夫不在了，一家人對於是否要在山上生活，還在考慮中。

▲阿嬤悲傷的說，「真想回到山上」。（圖／記者戴上容攝）

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