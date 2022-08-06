　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男拒檢使「玩命關頭」大迴轉逃逸　3警車包抄壓制...起出彩虹菸

▲桃園市王姓男子5日晚間駕車行經桃園區民光東路見員警攔查拒檢高速逃離，桃園警分局通報線上警力支援，在成功路上成功包抄拘捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市王姓男子5日晚間駕車行經桃園區民光東路見員警攔查拒檢高速逃離，桃園警分局通報線上警力支援，在成功路上成功包抄拘捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子5日晚間駕車在桃園區民光東路旁違停，桃園警分局員警巡邏經過上前勸導時，王男見員警攔查立即高速逃離，員警通報線上警力支援，王男沿途蛇行闖紅燈、逆向等危險駕駛行為，還撞壞路旁2輛轎車與警車，王男見員警緊追不捨，竟模仿電影《玩命關頭》來個大迴轉企圖甩開警車，未料技術欠佳，當場被3輛警車前後包抄當場壓制到案。警方在其車上起出三級毒品彩虹菸，偵訊後依毒品危害防制條例、公共危險、妨害公務罪等罪嫌，將全案移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園警方在王姓男子車上起出三級毒品彩虹菸等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警方在王姓男子車上起出三級毒品彩虹菸等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，5日晚間9時20分許，桃園警分局青溪派出所員警蔡承歷、張彭宥巡邏時，在桃園區民光東路發現1輛馬自達轎車在路旁違停，員警下車欲進行勸導，該輛轎車23歲的王姓男子見員警欲攔查，突然高速逃離，員警立即呼叫線上警網追捕。

王男見警方鳴笛尾隨追捕，沿途蛇行、闖紅燈、逆向等危險駕駛，支援警力趕抵時，王男仍加速逃離，行經成功路三段時，王男竟模仿電影「玩命關頭」特技演出，突然來個大迴轉企圖甩開員警追捕，未料技術欠佳撞上路旁2輛轎車，員警趁王男迴轉時來個前後包抄，堵住王男轎車去向，王男見無路可逃，下車企圖逃逸被員警一擁而上當場壓制到案。

▲桃園市王姓男子5日晚間駕車行經桃園區民光東路見員警攔查拒檢高速逃離，桃園警分局拘捕到案後移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市王姓男子5日晚間駕車行經桃園區民光東路見員警攔查拒檢高速逃離，桃園警分局拘捕到案後移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方在王男車上起出三級毒品彩虹菸等證物，員警為王男實施酒測，酒測值為零，員警訊問王男為何要瘋狂逃逸？王男心虛回答因持有彩虹菸擔心被查獲才拒檢駕車逃逸，警方偵訊後依毒品危害防制條例、公共危險與妨害公務等罪嫌將王男移送桃園地檢署偵辦。

【更多新聞】

張善政公布「靚桃園」青見發言團　邱奕勝姪子、羅智強發言人入列

張善政「論壇說」質疑綠營抹紅　林智堅諷：應誠實面對自己

獨／叫賣小兄妹離鄉超心酸！父打獵猝死18天才找到　嬤悲：想回山上

►用「玫瑰粉紅泡泡」養出水煮蛋肌！自然美BIO UP賦活精萃驚爆2.5折

ET快訊
熱戀混血女星2年「不滿床事太少」！　林作嗆她性冷淡：你ｘ的
快訊／解放軍發布「航行警告」！　連續10天黃海實彈射擊
妹妹偷玩包養網　被老男人包月「狂賺10萬」！姐一聽當場崩潰
快訊／北市3區突停電！　3703戶受影響
《彭博》分析「台海」重要性：輕微中斷影響全球！
女星認了變臉！　「砸百萬驚人對比照」全場認不出
日媒：從台灣有事　窺見「日本缺乏自衛意識」
立秋「男女行房超母湯」禁忌曝光　尤其今天：不可安排大事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女婿家暴不顧兒　丈母娘倒漂白水毒死他的寶貝紅龍...要賠6萬

男拒檢使「玩命關頭」大迴轉逃逸　3警車包抄壓制...起出彩虹菸

22歲成「車手頭」每次分紅僅5百...還要砸錢變裝　警嘆：真不划算

桃園婦「聽老師的」險遭詐　警員苦勸...保住4百萬老本

台南女凌晨酒駕「吹出0.99」！警還發現海量毒品　一車4人全帶回

毒販「剃髮換裝」成光頭哥　警方險錯過「用這招」讓他認栽

快訊／鶯歌陶博館前自來水管線爆管！「黃泥水淹馬路」交通受阻

19歲正妹酋長岩划獨木舟！突身體不適、手抽筋　躺礁石等待救援

求幫載嬰兒推車遭拒　男五字經飆罵「警察怎麼考的」下場慘曝

逛寵物展行李箱「塞滿狗糧毛孩衣」　他被攔下詭辯：只是還沒結帳

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

不接受北京建立新現狀！白宮譴責共軍軍演行動挑釁

嫩嬰大哭「汪保母」秒上線　叼肉乾放臉上安慰：給妳吃

7歲哥帶6歲妹凌晨街頭擺攤！　雨中叫賣飾品...真相藏洋蔥

神搭訕！阿金鎖定目標「翻滾碰瓷」　坐正妹身旁討摸...網：爸爸教的？

陸4枚導彈飛越台上空　日防衛省：強烈譴責！

女婿家暴不顧兒　丈母娘倒漂白水毒死他的寶貝紅龍...要賠6萬

男拒檢使「玩命關頭」大迴轉逃逸　3警車包抄壓制...起出彩虹菸

22歲成「車手頭」每次分紅僅5百...還要砸錢變裝　警嘆：真不划算

桃園婦「聽老師的」險遭詐　警員苦勸...保住4百萬老本

台南女凌晨酒駕「吹出0.99」！警還發現海量毒品　一車4人全帶回

毒販「剃髮換裝」成光頭哥　警方險錯過「用這招」讓他認栽

快訊／鶯歌陶博館前自來水管線爆管！「黃泥水淹馬路」交通受阻

19歲正妹酋長岩划獨木舟！突身體不適、手抽筋　躺礁石等待救援

求幫載嬰兒推車遭拒　男五字經飆罵「警察怎麼考的」下場慘曝

逛寵物展行李箱「塞滿狗糧毛孩衣」　他被攔下詭辯：只是還沒結帳

賽琳娜30歲後放飛自我：我才不縮小腹　最新街拍造型被嫌：災難

終結者霍姆斯連2場救援失敗　洋基拿下70勝後吞3連敗

中共恐長期圍台軍演？　馬文君轟裴洛西：害台灣失去海峽中線

蘇貞昌連2天到新北疑幫林佳龍站台　侯友宜：我不在乎選舉問題

8女模拍MV「突遭17惡煞性侵」！居民火爆攻陷兇嫌大本營　私刑畫面曝

《友情旅行》Wooga Family出遊行頭照樣帥　朴敘俊「鞋頭」曬超強AJ1

準岳母討「700萬聘金」：幫我還債！他拒遭女友嗆自私　網勸快逃

盆栽遭撕成碎片兇手現場「開腿睡翻」　毫無悔意媽嘆：自己養的　

裴洛西前腳才剛走！南韓外長下周訪中會晤王毅　談穩定供應鏈合作

快訊／解放軍發布「航行警告」！　連續10天黃海實彈射擊

社會熱門新聞

男大生超車遭輾爆頭亡　貨車駕駛不起訴

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

怨不照顧母親...趕妻離家　看護坐身上猛搖

米糕小開偷吃人妻！　黑歷史起底連「輔大宋慧喬」也受害

她喝醉被求歡「以為曖昧對象」　隔天崩潰報警

直播主傳訊：有射在裡面嗎　夫怒求償100萬元

無法可罰！騎士急煞樹蔭下「躲太陽」被撞無肇責　警方說話

東引砲擊演練疑引起火燒山！民眾嚇壞圍觀

快訊／台中轎車飆撞3汽機車！男騎士搶救不治

藥品女業務穿內褲睡老闆　正宮大罵：老母狗

拒讓女兒寫暑假作業　爸媽告教育局

妙齡女慶生趴後懷孕　胚胎驗出撿屍者

即／高雄男「從天而降」摔落鬧街！　送醫搶救

更多熱門

相關新聞

酒駕被註銷駕照　他喝了上路+講手機險撞警車

酒駕被註銷駕照　他喝了上路+講手機險撞警車

已因酒駕遭註銷駕照的李姓中年男子，日前清晨開車再度酒駕行經埔里鎮市區，與對向巡邏警車會車時，又同時撥打手機，導致車身一度跨越雙黃線、險些撞上警車；員警見狀驚呼「誇張！」立刻迴轉掉頭追上攔查，訊後將李男依公共危險罪嫌再度移送法辦。

「超速、逼車、無照」3違規今起大執法　超速40公里就算危險駕駛

「超速、逼車、無照」3違規今起大執法　超速40公里就算危險駕駛

董座「10年酒駕7次」　第二度拒測將重罰36萬　

董座「10年酒駕7次」　第二度拒測將重罰36萬　

重機總統府前「翹孤輪」　最重罰2.4萬

重機總統府前「翹孤輪」　最重罰2.4萬

台南自小客超速拒檢竄逃　警對空鳴槍逮毒品犯

台南自小客超速拒檢竄逃　警對空鳴槍逮毒品犯

關鍵字：

毒駕拒檢危險駕駛彩虹菸

讀者迴響

熱門新聞

男大生超車遭輾爆頭亡　貨車駕駛不起訴

快訊／大咖女星驚傳火燒車「嚴重燒傷命危」！

裴洛西訪台午宴　張忠謀「超直白一句話」震驚她

共軍釋出新影片　飛行員俯瞰台灣中央山脈

偷拍小姨子！色姊夫珍藏941個檔案　她被看光光崩潰

女星淚崩忍痛「幫老公簽病危通知書」！

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

三寶闖紅燈車禍　炸成火球6死8傷

快訊／中科院副院長歐陽力行猝逝恆春旅館

共軍艦逼近花蓮海岸線！已可看見和平電廠

超多人被騙去柬埔寨！台商：只能到這求救

飯店浴室「牆上裝鐵環」好謎！用途曝光

《乘風破浪》王心凌真奪冠！成團10人名單出爐

健身課一半時間「教練都在搭帳篷」　她尷尬爆

人夫偷吃女山友玩車震　她喊：那晚特別強

更多

最夯影音

更多
租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞

租重機斜坡起步倒車QQ　噴3千7他自嘲：想跳舞
河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

河南大淹水馬路秒消失 見女走欄杆平衡感爆表

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

孫鵬.狄鶯熱吻還願慶孫安佐無罪　砲轟「劣質媒體」凌遲兒子：不要再發生

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

鄭人碩自爆「喜歡從後面來」給驚喜　「穿三角還四角」王陽明羞回：問詩芸

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

太妍《少時貪探》泡麵煮成暗黑料理　Tiffany一吃爆氣：煮一碗四不像給我！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面