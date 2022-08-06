男拒檢使「玩命關頭」大迴轉逃逸　3警車包抄壓制...起出彩虹菸

▲桃園市王姓男子5日晚間駕車行經桃園區民光東路見員警攔查拒檢高速逃離，桃園警分局通報線上警力支援，在成功路上成功包抄拘捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子5日晚間駕車在桃園區民光東路旁違停，桃園警分局員警巡邏經過上前勸導時，王男見員警攔查立即高速逃離，員警通報線上警力支援，王男沿途蛇行闖紅燈、逆向等危險駕駛行為，還撞壞路旁2輛轎車與警車，王男見員警緊追不捨，竟模仿電影《玩命關頭》來個大迴轉企圖甩開警車，未料技術欠佳，當場被3輛警車前後包抄當場壓制到案。警方在其車上起出三級毒品彩虹菸，偵訊後依毒品危害防制條例、公共危險、妨害公務罪等罪嫌，將全案移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園警方在王姓男子車上起出三級毒品彩虹菸等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，5日晚間9時20分許，桃園警分局青溪派出所員警蔡承歷、張彭宥巡邏時，在桃園區民光東路發現1輛馬自達轎車在路旁違停，員警下車欲進行勸導，該輛轎車23歲的王姓男子見員警欲攔查，突然高速逃離，員警立即呼叫線上警網追捕。

王男見警方鳴笛尾隨追捕，沿途蛇行、闖紅燈、逆向等危險駕駛，支援警力趕抵時，王男仍加速逃離，行經成功路三段時，王男竟模仿電影「玩命關頭」特技演出，突然來個大迴轉企圖甩開員警追捕，未料技術欠佳撞上路旁2輛轎車，員警趁王男迴轉時來個前後包抄，堵住王男轎車去向，王男見無路可逃，下車企圖逃逸被員警一擁而上當場壓制到案。

▲桃園市王姓男子5日晚間駕車行經桃園區民光東路見員警攔查拒檢高速逃離，桃園警分局拘捕到案後移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方在王男車上起出三級毒品彩虹菸等證物，員警為王男實施酒測，酒測值為零，員警訊問王男為何要瘋狂逃逸？王男心虛回答因持有彩虹菸擔心被查獲才拒檢駕車逃逸，警方偵訊後依毒品危害防制條例、公共危險與妨害公務等罪嫌將王男移送桃園地檢署偵辦。

【更多新聞】

►張善政公布「靚桃園」青見發言團 邱奕勝姪子、羅智強發言人入列

►張善政「論壇說」質疑綠營抹紅 林智堅諷：應誠實面對自己

►獨／叫賣小兄妹離鄉超心酸！父打獵猝死18天才找到 嬤悲：想回山上