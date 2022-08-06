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柯志恩高雄治安差負債多　李雨蓁批：複製韓國瑜戰法騙人

▲▼柯志恩於鳳山和樂宴會館舉行「柯志恩大家族見面會」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲柯志恩5日於鳳山和樂宴會館舉行「柯志恩大家族見面會」。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市長參選人柯志恩，昨(5日)於鳳山舉辦首場大型見面會，她在會中狂批高雄公債全國最高、治安差、房價飆漲，對此，台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁強調：「別再用貶低高雄、自抬身價的『韓式戰法』來欺騙高雄！」而柯志恩則是強調，不要每次提出問題就認為她在唱衰高雄，她是呈現問題並提出解決方法。

▲李雨蓁痛批柯志恩：「別再用貶低高雄、自抬身價的『韓式戰法』來欺騙高雄！」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲李雨蓁痛批柯志恩：「別再用貶低高雄、自抬身價的『韓式戰法』來欺騙高雄人！」。（圖／記者許宥孺翻攝）

李雨蓁指出，在2010年縣市合併時，高雄是唯一個縣區與市區合併的直轄市，馬英九執政時期所承諾的調整統籌分配款又跳票，才讓高雄市府必須承受財政壓力，但是過去十年高雄不僅0舉債，甚至還結餘0.28億，明年淨舉債也預計是歷年最低，比今年再少一億。

李雨蓁說明，在薪資與房價方面，高雄積極推動「萬戶社宅計畫」，並且結合長照、托育等社福機構，地點也都靠近大眾運輸，適合全齡人口居住，成長率排名六都第2。工資成長率方面，更是六都第一。

李雨蓁表示，今年上半年六都中槍擊案最多的地方是新北市，高雄則是六都中槍擊案最低的，在道路安全方面，2021年A2類的交通事故，相較2020年減少1650件，受傷人數也減少3024人，最嚴重的A1類交通事故，也減少了11件。今年上半年的空氣品質良率高達85.2%，更是歷年新高。

李雨蓁認為，用數據來看，會發現柯志恩依然不瞭解高雄，想複製韓國瑜那一套「貶低高雄 自抬身價」的韓式戰法再來欺騙高雄人！柯志恩說「大家只是求一個心安」，高雄人確實是如此，我們只求一個不會再隨便放話唱衰扭曲高雄的市長候選人，製造社會對立，卻提不出實際改善作為，只會讓高雄人更加反感而已。

▲柯志恩今把握假日四處掃街拜票。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲柯志恩強調並非唱衰高雄，而是呈現問題並提出解決方法。（圖／記者許宥孺翻攝）

對此，柯志恩於今日下午聯訪時也做出回應。她表示：「不要每一次我們提出官網都可查到的數據，就說我們去唱衰高雄。大家都希望高雄更好，團隊也是提出數據來監督市政府，像抓漏的態度，呈現問題並提出解決方法，不要每次柯志恩提出任何問題，就認為我在唱衰高雄，若永遠是這種心態，高雄永遠不會進步的。」

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