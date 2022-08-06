張善政青見發言團請益　桃議長期許扮演青年政策關鍵角色

▲國民黨桃園市長參選人張善政「靚桃園」青見發言團首次行程拜會桃園市議會議長邱奕勝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政日前成立「靚桃園」青見發言團，成軍首個行程開往桃園市議會向議長邱奕勝請益。邱奕勝表示，發言團具有年輕有活力等特色，是參選人很重要幕僚，期許發揮青年、活力與在地作用，在青年政策上扮演關鍵角色。

平均年齡不到30歲的「靚桃園」青見發言團今天特別走訪桃園市議會，向在地深耕多年議長邱奕勝請益，見到青見發言團到來，還特地準備地方美食「潤餅」招待成員。

▲國民黨桃園市長參選人張善政「靚桃園」青見發言團首次行程拜會桃園市議會議長邱奕勝，會後留下愛心合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

邱奕勝對團隊組成給予肯定，認為成員平均年齡還不到30歲，很符合桃園年輕有活力之城市形象。台灣各縣市成立青年事務單位，桃園算是比較早到位，以桃園青年事務局為例，舉辦攀爬的青年營活動、青年就業議題等，這方面要給善哥建議，有必要深入研究，並且予以突破。

邱奕勝還指出，桃園在青年創業的區塊並非沙漠，已發展一段時間，譬如虎頭山文創、永安漁港、中壢新民市場、捷運A17站都有，6名成員是市長參選人非常重要的幕僚，期許能發揮青年、活力與在地的作用，在青年政策上扮演關鍵角色。

青見發言團以寄望「青」年有創「見」而命名。另一方面，青見組合起來是「靚」，發言團希望可以「靚」桃園。請益過程中，發言人曾俊豪、何元楷、周羿希、 曾主卿、湯棋媛等人依序向議長自我介紹，輪到身兼議長秘書的邱繼泰時，議長邱奕勝突然很「溫柔」說，「這我姪子啦，你們要多照顧」等語，讓現場響起一陣笑聲。

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