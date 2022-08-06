臉書假訊息「幫林智堅徵5百元走路工」　市議員參選人桃檢提告

▲針對在臉書冒名招募走路工，市議員參選人張肇良6日下午赴桃園地檢署按鈴提告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨龍潭區支持者今天成立挺智堅後援會大會，但下午卻有網友在臉書「龍潭人社團鄉親交流廣場」上PO文說誠徵外送員、時薪500元，須穿著制服力挺市長參選人林智堅；負責籌辦的市議員參選人張肇良認為是假訊息，已向龍潭警方報案，並到桃園地檢署按鈴提告。

▲針對有人在臉書冒名招募走路工，市議員參選人張肇良今天到桃園地檢署按鈴提告，並提出臉書截圖佐證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張肇良指出，今天下午2時在龍潭區主辦「龍潭挺智堅後援會成立大會」，但在下午1時許有人在臉書「龍潭人社團鄉親交流廣場」PO文「誠徵外送員、時薪500元，須穿著制服力挺林智堅市場，越多人越好…」等冒名招募走路工訊息，並經由網路上擴散，已造成其名譽受損，除已向龍潭分局報案外，並在下午至桃園地檢署按鈴提告。

▲針對有人在臉書PO文，市議員參選人張肇良提出臉書截圖佐證。（圖／翻攝自臉書「龍潭人社團鄉親交流廣場」）

張肇良強調，今天的後援會成立，所有出席鄉親都是他一一拜託，以及受到小智市長的魅力感召而出席，絕無透過網路招募走路工。有心人士想藉此抹黑，並趁機在網路上製造假消息，因此決定告到底，終結有心人士無止境的抹黑造謠，希望檢警盡快找到PO者。

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