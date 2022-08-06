被列「台獨頑固份子」　要大陸搞清楚...柯志恩：我是民主頑固份子

▲柯志恩今把握假日四處掃街拜票。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

大陸國台辦3日宣布制裁機構名單，點名台灣4家企業，原因是這些企業曾捐錢給「台獨頑固份子」關聯機構，而國民黨高雄市長參選人柯志恩、立委陳以信則是董監事，被前議員王浩宇定調為台獨頑固份子。對此，柯志恩強調，民主與台獨不能畫上等號，強調「我是民主的頑固份子，不會是台獨頑固份子」。

柯志恩6日下午到鹽埕崛江商場掃街拜票，有媒體問及，她被列為「台獨頑固份子」的看法。柯志恩表示，她從2018年就代表國民黨擔任台灣民主基金會董事，這個組織是完全信奉自由民主，與世界各國對於民主、人權議題的交流，是非常單純以自由為發展的基金會。

▲柯志恩今把握假日四處掃街拜票。（圖／記者許宥孺翻攝）

柯志恩認為，「把自由民主的基金會與台獨畫上等號，中國大陸可能要搞清楚狀況」，民主是普世價值，但支持民主不代表支持台灣獨立，兩個不能畫上等號，這樣的制裁對她個人來說是非常荒謬的，希望大陸要查清楚狀況，她要再次強調：「我們是民主的頑固份子，但不會是台獨頑固份子，這點必須要搞清楚。」

國台辦發言人馬曉光表示，「台獨頑固分子」關聯機構「台灣民主基金會」、「國際合作發展基金會」打著「民主」和「合作發展」的幌子，在國際上大肆從事「台獨」分裂活動，極力拉攏貼著外部反華勢力，攻擊抹黑大陸，以金錢等為誘餌拓展台所謂「國際空間」，企圖破壞國際社會「一個中國」格局。

馬曉光指出，大陸方面決定對上述基金會採取懲戒措施，禁止其與大陸組織、企業、個人合作，依法懲治為2個基金會提供資助或服務的組織、企業、個人，以及採取其他必要措施，包括捐款的宣德能源、凌網科技、天亮醫療、天眼衛星科技等企業，禁止大陸組織、企業、個人與之進行任何交易、合作，也禁止有關企業負責人入境。

事實上，台灣民主基金會、國際合作發展基金會都是中華民國外交部設立的公設財團法人，旨在國際宣揚中華民國的民主成就，無黨派之分，而依據台灣民主基金會章程，董事席次必須有一半以上的政黨代表，其中柯志恩、陳以信自2018年至今都作為國民黨推薦代表，在會中擔任董監事。