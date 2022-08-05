張善政公布「靚桃園」青見發言團　邱奕勝姪子、羅智強發言人入列

▲國民黨桃園市長參選人張善政今天公布「靚桃園」青見發言團，成員均是在地青年。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政今天公布「靚桃園」青見發言團，張善政指出，發言團6名成員均是在地青年，平均年齡不到30歲，特色是兼具活力與專業，且來自各領域，其中曾是棒球國手的邱繼泰，是桃園市議會議長邱奕勝的姪子，也擔任邱的秘書，何元凱則是羅智強辦公室發言人，6名成員中涵蓋諸多領域，組成最堅強的發言陣線。

張善政表示，有別於過往競選團隊曝光形式，競選辦公室將「青見發言團」首秀與「眷村固本啟航列車」行程首發結合，他以另類「母雞帶小雞」方式，將「青見發言團」六名背景殊異、各有專業的成員提供給桃園市民認識。

今年29歲的邱繼泰，熱愛棒球運動、曾是棒球國手，目前擔任桃園市議會議長邱奕勝秘書，長期在第一線觀察議會動態，除具備為民服務熱忱，也很在乎家鄉發展大小事，希望與大家一起譜寫屬於每個人的桃園故事。

▲國民黨桃園市長參選人張善政今天公布「靚桃園」青見發言團，都有不同的創意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

27歲的何元楷，曾是羅智強辦公室發言人，在桃園行腳1000公里路程中，深深愛上桃園城市之美，他強調自己對公共事務極有熱情，雖然年輕，曾在國民黨中央黨部與立法院服務，平時關注動保議題與青年事務，期許自己成為替桃園地方問題找解方的行動派。

從事媒體業逾15年的曾俊豪，今年剛滿40歲，對於新聞充斥滿滿熱情，曾在諸多新聞前線培養出敏銳輿情判斷力。曾俊豪說，自己是「新桃園人」，去年才帶著家中新成員移居中壢，生活近一年，他看見桃園的好，因此願意加入善哥青見發言團後，希望未來有機會讓桃園更不一樣。

曾在國民黨、總統府、立法院服務的周羿希，有著豐富的政治幕僚經驗，老家在八德與大溪交界眷村。她說，政治就是致力於「讓下一代過更好的生活」，另一個身份是「二寶媽」的她，對桃園充滿感情，希望具有未來性的桃園能夠更好。

▲國民黨桃園市長參選人張善政希望青見發言團更有創意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

目前是直播主的曾主卿，經營「卿訴琳聲」自媒體平台，畢業於新竹中華大學建築設計系，目前還在中華大學攻讀研究所。曾主卿在新竹成長，有一半的客家血統，親友遍佈桃竹苗，所以將桃園視為第二故鄉，將運用社群專業讓更多人聽見善哥的理念。

今年23歲的湯棋媛是「青見發言團」最年輕成員，目前擔任國民黨中央青年團執委、TKY桃園市青年團執行長。來自中壢的在地女孩，湯棋媛積極籌組桃園在地青年關心家鄉議題、參與公共事務。希望透過舉辦青年活動，讓在地青年更認識善哥。

張善政強調，取名「青見發言團」是因為寄望這群「青」年有創「見」，青見，合起來就是「靚」字，希望發言團可以「靚」桃園。每個人都有不同專長、興趣，與各自與桃園結緣故事，他們都有滿滿熱情與經驗，都有顆希望桃園未來更好的心與起身奮戰的行動力，很高興有這群青年夥伴一起為桃園打拚，歡迎大家一起參與我們的青年議題活動、一起「靚翻桃園」。

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