柯建銘讚裴洛西捍衛民主自由　「美台攜手對抗極權壓迫」

記者呂晏慈／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）近日率團展開亞洲行，訪團2日晚間飛抵松山機場。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，此行對於世界上所有信仰民主自由價值的人們來說意義重大，帶給抵抗威權體制的台灣人鼓勵外，也證明美國會與台灣站在一起，攜手對抗極權專制壓迫。

▲裴洛西今晚飛抵松山機場。（圖／翻攝外交部直播）

柯建銘今晚表示，首先，謹代表民主進步黨立院黨團，竭誠的歡迎美國眾議院院長，裴洛西女士蒞臨台灣；這是繼1997年之後，相隔25年，再有美國眾議院院長造訪台灣，於此國際局勢的關鍵時刻，裴洛西女士的到訪，對台灣，乃至於世界上所有信仰民主自由價值的人們來說，意義重大。

柯建銘表示，裴洛西女士從政的信念，便是捍衛民主與自由。她曾在中國天安門廣場，因為悼念六四天安門事件的舉動，遭到中國驅逐出境，也曾當面向中國總書記胡錦濤，要求釋放劉曉波等民運人士。此外，她也相當關注近期香港反送中運動之後，港人受壓迫的問題，而一直以來，無論共和或是民主黨執政，她都反對美國給予中國貿易最惠國待遇。

柯建銘回顧，2019年，裴洛西女士在「天安門事件」30周年聽證會說：「美國不該因商業利益，放棄對中方不道德、不公義的事情發聲。對一個國家來說，若贏得全世界，卻失去靈魂，又有何好處？」，這番談話，深深的打動人心。

柯建銘指出，世界的局勢，自中美對抗態勢形成後，可說迎來了「千古大變局」，俄烏戰爭開打後，國際上民主與專制兩大集團對抗的態勢，益發明顯，值此關鍵時刻，裴洛西女士再度以行動，展現她捍衛民主自由的信念，於今年先是造訪了烏克蘭，與澤倫斯基總統會面，幾個月後，再度啟程前往亞洲，給予盟邦信心。

柯建銘談道，如今，裴洛西女士終於踏上了台灣這塊土地，相信這將帶給站在第一線，抵抗威權體制的台灣人，非常大的鼓勵，同時，也更加證明，美國會與台灣一起，在對抗極權專制壓迫的道路上，繼續攜手並進。