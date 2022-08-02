暗夜惡火燒毀雲林蚵寮學堂　老少含淚清理盼善心人助重建

▲日前深夜一場大火毀了蚵寮學堂，火勢雖迅速撲滅，但電腦教具、裝備、冷氣都被燒毀，只殘留一些課桌椅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林口湖鄉蚵寮學堂創辦20多年是雲林最早的偏鄉「私塾」，免費提供地區學童課後照顧及輔導，近年來加入樂齡學習中心，提供社區長者的社區關懷與供餐，創辦學堂的「陳奶奶」陳玉釵在學堂內忙進忙出，樂此不疲，但7月31日深夜，學堂驚傳火警，內部設備付之一炬，陳玉釵與村民、學童清理火場，難掩憂傷。

20多年蚵寮村長陳玉釵提供小屋，讓村中單親、隔代教養、外配孩子讀書，主要是為了不讓孩子放學放假時四處遊蕩。剛開始有了學堂卻沒有老師，幸好村中有一些幼教經驗的村民在下班後，都會趕回來「陪讀」，在大家同心協力及社會善心支助下，蚵寮學堂從原本只有幾名小學生，如今也有國中班，更發展成為現今老少共學，甚至提供膳食，已成了村民的生活中心。

▲日前深夜一場大火毀了蚵寮學堂，火勢雖迅速撲滅，但電腦教具、裝備、冷氣都被燒毀，只殘留一些課桌椅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

7月31日深夜的一場大火毀了蚵寮學堂，消防隊迅速到場撲滅火勢，但電腦教具、裝備、冷氣都被燒毀，只殘留一些課桌椅，幾乎兩樓的學堂全都付諸一炬，現場燃燒面積15平方公尺，起火原因待查，蚵寮社區發展協會理事長陳玉釵今天帶領學生及村民清掃學堂，回憶起辛苦創立至今與大家共同的努力，不禁悲從中來。

▲蚵寮社區發展協會理事長陳玉釵今天帶領學生及村民清掃學堂，回憶起辛苦創立至今與大家共同的努力，不禁悲從中來。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳玉釵表示，學堂內老的老、小的小，自己日前才動手部手術，根本無力重振學堂，重建經費更是沒著落，真的欲哭無淚，如今學堂毀了，樂齡學習中心暫停，學生的假日輔導取消，只盼有緣人可以伸援手協助，期能在開學前完成整修，讓學堂持續運作。

雲林縣府教育處長邱孝文說，樂齡學習中心將另尋他處開辦，如果學堂9月後無法恢復運作，教育處也會協助學生尋找課輔地點，讓學生安心求學。

▲日前深夜一場大火毀了蚵寮學堂，兩樓的學堂全都付諸一炬，現場燃燒面積15平方公尺，起火原因待查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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