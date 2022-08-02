快訊／裴洛西抵台！　黃國昌讚意義重大：應不分黨派力挺

▲美國聯邦眾議院議長裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）近日率團展開亞洲行，訪團在2日晚間正式飛抵松山機場，對此，前立委黃國昌表示，竭誠歡迎裴洛西女士的到訪，她長期支持自由、民主、人權，從不畏懼中共的恫嚇與壓力，令人佩服，「如此重要的國際友人，我們應不分黨派全力相挺。」

裴洛西旋風來台，預計將在台灣停留一天，一早在飯店與台積電視訊會議，9時立院拜會藍綠黨團，之後會晤總統蔡英文，11時將接受媒體公開訪問，下午則到景美人權園區參訪，直到傍晚5點才離台，在台行程滿檔。

對於裴洛西訪台，黃國昌表示，事隔25年，再次有美國議長層級來訪，意義重大，「竭誠歡迎裴洛西女士的到訪，她長期支持自由、民主、人權，從不畏懼中共的恫嚇與壓力，令人佩服。如此重要的國際友人，我們應不分黨派全力相挺。」

黃國昌指出，台灣會繼續站在對抗極權暴政的第一線，與所有國際盟友，堅定捍衛民主自由的價值。

裴洛西確定訪台後，引發北京政府激烈抗議，甚至宣布解放軍將在南海展開軍演。中國國務委員兼外交部長王毅2日表示，美方在台灣問題上背信棄義，只能使美國的國家信譽進一步破產，「只能讓各國人民愈發看清，美國才是當今和平的最大破壞者」。

裴洛西此次亞洲行話題不斷，目前已知的規劃就將在短短幾天內連跑新加坡、馬來西亞、南韓，堪稱「鐵人行程」。另外，裴洛西一行在行程中停留台灣，也讓中國大陸大為跳腳，不斷進行軍事恫嚇威脅，屆時恐掀台海波瀾。