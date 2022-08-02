虎尾若瑟醫院火燒車「地下室狂冒煙」　引擎全黑...自燃原因待查

▲雲林虎尾若瑟醫院地下四樓一輛自小客突自燃，警消迅速撲滅火勢，幸未釀更大災害。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾若瑟醫院今日中午11時許地下停車場突然冒出大量濃煙，當時內部醫護人員、病患眾多，引發不小騷動，雲林縣消防局獲報後派遣斗南、虎尾、土庫、第二大隊前往搶救，共出動各式消防車11車19員警消，迅速於15分鐘控制火勢後撲滅，所幸無人傷亡，只是虛驚一場。

▲自小客從右車燈到引擎室燒得焦黑，警消人員迅速控制火勢，但現場空氣不流通，濃煙難以消散。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



若瑟醫院地下停車場突然傳出大量濃煙，嚇壞附近民眾，雲林縣消防局指出，起火點為地下四樓，發現是一部車輛引擎室冒煙起火，從右車燈到引擎室燒得焦黑，警消人員經14分鐘迅速控制火勢，但現場空氣不流通，濃煙難以消散，使用排煙器花了半個多鐘頭時間，才將濃煙排除。

據了解，根據現場車輛狀況，不排除是油漬溢出滴到歧管或是車頭燈電線短路高溫而造成引擎室自燃，詳細起火原因尚待雲林縣消防局火調人員調查中。

▲從右車燈到引擎室燒得焦黑，警消人員經14分鐘迅速控制火勢，但現場空氣不流通，濃煙難以消散。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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