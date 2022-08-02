快訊／裴洛西率訪團下榻君悅酒店　明早啟動訪台行程

記者杜冠霖／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）近日率團展開亞洲行，訪團在2日晚間正式飛抵松山機場，裴洛西身著一襲粉紅西裝、口罩下機，頗為吸睛，我國則由外交部長吳釗燮代表接機，隨後裴洛西也率訪團下榻君悅酒店，明日正式開始訪台行程。

▲裴洛西車隊抵達君悅飯店。（圖／記者黃克翔攝）



為此次維安任務，警方也啟動「鴻賓勤務」，由警政署長黃明昭親自指揮，在裴洛西班機抵台前，黃明昭就由松山指揮部轉往君悅酒店坐鎮指揮，確保維安工作。

裴洛西旋風來台，預計將在台灣停留一天，一早在飯店與台積電視訊會議，9時立院拜會藍綠黨團，之後會晤總統蔡英文，11時將接受媒體公開訪問，下午則到景美人權園區參訪，直到傍晚5點才離台，在台行程滿檔。

裴洛西確定訪台後，引發北京政府激烈抗議，甚至宣布解放軍將在南海展開軍演。中國國務委員兼外交部長王毅2日表示，美方在台灣問題上背信棄義，只能使美國的國家信譽進一步破產，「只能讓各國人民愈發看清，美國才是當今和平的最大破壞者」。

裴洛西此次亞洲行話題不斷，目前已知的規劃就將在短短幾天內連跑新加坡、馬來西亞、南韓，堪稱「鐵人行程」。另外，裴洛西一行在行程中停留台灣，也讓中國大陸大為跳腳，不斷進行軍事恫嚇威脅。