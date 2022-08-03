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民進黨敬重裴洛西道德勇氣　「台美友誼不因中國破壞退步」

記者呂晏慈／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團來台訪問，民主進步黨發言人謝佩芬今（2日）表示，民進黨表達最誠摯的感謝及歡迎之意，此為時隔25年，美國現任眾議院議長再度訪台，此行不僅顯示台美之間友誼深厚，也顯示台灣是美國在印太地區長期的自由、民主以及人權價值的重要夥伴之一。

▲民進黨中常會後記者會，發言人謝佩芬續任。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨發言人謝佩芬。（資料照／記者林敬旻攝）

謝佩芬指出，裴洛西議長近年有許多挺台行動。在其擔任眾議院議長任內，眾議院陸續通過《台北法》（TAIPEI Act）、《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act of 2020）及《美國競爭法案》(America COMPETES Act)等挺台法案。另外，在2019年5月，我駐美代表處舉辦台灣關係法40周年紀念酒會，裴洛西議長特地到場重申對台支持，並於致詞時表示：「美國國會對台灣人民的支持無關政治，而是基於共享的自由、安全、民主與人權價值」。

謝佩芬回顧，在2021年，裴洛西議長會見中國民運人士吾爾開希時，更提到台灣「是我心中極為特別的地方」。同年12月，在台北舉辦的「2021開放國會論壇」中，裴洛西也致函祝賀表示：「美國會繼續支持台灣，並堅定不移地致力於維護台灣人民的自由、安全和人權」。而在上個月，裴洛西更表示：「展現對台灣的支持是很重要的。」

謝佩芬指出，裴洛西議長對人權自由的愛護，與民進黨追求民主自由、重視人權法治觀念不謀而合。我們敬重及欽佩裴洛西議長的道德勇氣，不僅是民主之友，更是台灣之友。

謝佩芬強調，任何威嚇言論及挑釁行為，都無法將台灣與國際友人捍衛民主自由的決心減損半分。此次裴洛西議長來台，中共當局文攻武嚇不斷，想以行動干涉民主國家正常交流及互動，已嚴重威脅區域和平穩定。民進黨呼籲，中共當局應有所克制，停止一切政治及軍事恫嚇行為，共同負起區域和平責任，展現「負責任大國」應有風範，並正面看待台灣與國際友人的正常交流活動。

民進黨強調，台灣外交空間得來不易，台美友誼不會因中國破壞而退步，民進黨將致力保護得來不易的外交果實。同時，台海和平對世界至關重要，台灣會秉持「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」的態度處理兩岸關係，並持續呼籲中共當局與台灣進行對等、理性對話，透過交流化解兩岸政治歧見，為印太區域和平貢獻力量。

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