裴洛西訪台陸突禁百項食品　他揭：證明禁鳳梨、石斑都是看心情鬼扯

記者杜冠霖／台北報導

美國眾議院院長裴洛西將於晚間抵達台灣，預計在3日會見總統蔡英文後離台。於此同時，中國大陸海關總署1日深夜突傳出對台灣100多家食品禁止進口，對此，立委鄭運鵬指出，中國再次自證過去以農業藥品、介殼蟲等理由禁我國農漁產品都是看心情的鬼扯理由，「裴洛西訪台，台灣食品就通通有問題？難道是昨天以前中國都沒在審查？」

裴洛西1日展開亞洲行，是否來台也成為國際關注焦點。據了解，訪團約20餘人，預計2日晚間10點多，搭乘專機降落松山機場、隨後直接入住君悅飯店；另外，規劃3日上午將拜會立院藍綠黨團、與我政府高層會晤，並於當日中午前後搭機離開，火速結束訪台行程。

對於裴洛西訪台，中方不斷跳腳，1日深夜更突然傳出，中國大陸海關總署認定台灣100多家廠商違反規定，將其狀態改為「暫停進口」，不少知名企業都在影響範圍之列，包含郭元益、維格、維力、味全、泰山等，這也是繼2021年，陸方以病蟲害等理由，禁止台灣鳳梨、釋迦和石斑魚進口後，又一次祭出嚴格進口禁令。

對此禁令，鄭運鵬指出，中國再度自證過去使用農業藥品、介殼蟲等等各種理由禁止台灣石斑魚、鳳梨等農漁產品出口中國，都是這一套看政治、看心情的鬼扯理由，「中國國民黨和親中媒體，每次都還跟著指摘是台灣農漁民的問題咧！」

鄭運鵬表示，美國眾議院議長訪台，台灣的食品就通通有問題了，「那昨天以前，中國不就都沒在審查、沒在驗證？中國政府都沒在控管的，中國人民真的有夠悲情。」

▲眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

