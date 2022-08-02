解放軍雙航母南北離港演訓　陸網友：遼寧艦、山東艦、台灣見

記者魏有德／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）印太行或在今（2）日晚間抵台訪問，對此，大陸連日透過外交部提出抗議，解放軍也大動作實行軍演進行武力威懾。據了解，解放軍的雙航母也在近日陸續離開母港演訓，大陸微博上也出現，「遼寧艦、山東艦、台灣見」的順口溜，讓外界對雙航母動向感到好奇。

▲大陸首艘航母遼寧艦編隊 。（圖／翻攝中國軍網）

《東網》報導，大陸首艘航母遼寧號7月31日離開山東省青島市；首艘國產航母山東號則於昨（1）日離開海南省三亞市，另有一艘兩棲攻擊艦同行。

解放軍今（2）日釋出「八一」建軍節相關宣傳片，母港位於海南三亞的山東艦航母副艦長徐英在片中強調，隨着作戰能力不斷提升，未來雙航母編隊同框訓練的場景會越來越多。

▲殲-15艦載機在山東艦上進行飛行訓練。（圖／大陸國防部）

大陸第三艘航母福建艦戰鬥群被設定為直接面對台海局勢的主要戰力，目前尚未正式組建完畢，因此，外界分析，如在「必要」情況下，位於黃海一帶進行演訓的遼寧艦可以隨時轉為戰備狀態南下，和位於南海一帶的山東艦北上，形成「南北夾擊」之勢，提供武力威懾。

▲解放軍首艘自製航母山東艦離開母港進行演訓任務。（圖／翻攝微博）

此外，解放軍海軍055型驅逐艦拉薩艦及052型飛彈驅逐艦成都艦也在西太平洋執行遠海訓練任務，也就是說，除台灣海峽外，解放軍海軍可調動數艘艦艇從台灣北部、南部及東部進行合圍，完成對台施壓的戰術及戰略任務。