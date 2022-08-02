　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍雙航母南北離港演訓　陸網友：遼寧艦、山東艦、台灣見

記者魏有德／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）印太行或在今（2）日晚間抵台訪問，對此，大陸連日透過外交部提出抗議，解放軍也大動作實行軍演進行武力威懾。據了解，解放軍的雙航母也在近日陸續離開母港演訓，大陸微博上也出現，「遼寧艦、山東艦、台灣見」的順口溜，讓外界對雙航母動向感到好奇。

▲▼ 遼寧艦編隊開展遠海實兵對抗演練 。（圖／翻攝 中國軍網）

▲大陸首艘航母遼寧艦編隊 。（圖／翻攝中國軍網）

《東網》報導，大陸首艘航母遼寧號7月31日離開山東省青島市；首艘國產航母山東號則於昨（1）日離開海南省三亞市，另有一艘兩棲攻擊艦同行。

解放軍今（2）日釋出「八一」建軍節相關宣傳片，母港位於海南三亞的山東艦航母副艦長徐英在片中強調，隨着作戰能力不斷提升，未來雙航母編隊同框訓練的場景會越來越多。

▲殲-15艦載機在航母山東艦上進行飛行訓練。（圖／大陸國防部）

▲殲-15艦載機在山東艦上進行飛行訓練。（圖／大陸國防部）

大陸第三艘航母福建艦戰鬥群被設定為直接面對台海局勢的主要戰力，目前尚未正式組建完畢，因此，外界分析，如在「必要」情況下，位於黃海一帶進行演訓的遼寧艦可以隨時轉為戰備狀態南下，和位於南海一帶的山東艦北上，形成「南北夾擊」之勢，提供武力威懾。

▲解放軍首艘自製航母山東艦離開母港進行演訓任務。（圖／翻攝微博）

▲解放軍首艘自製航母山東艦離開母港進行演訓任務。（圖／翻攝微博）

此外，解放軍海軍055型驅逐艦拉薩艦及052型飛彈驅逐艦成都艦也在西太平洋執行遠海訓練任務，也就是說，除台灣海峽外，解放軍海軍可調動數艘艦艇從台灣北部、南部及東部進行合圍，完成對台施壓的戰術及戰略任務。

►六福莊住宿激殺5.8折！近距離看動物、爽玩樂園，暑假必去

ET快訊
曾嗆擊落專機…裴洛西確定來台「胡錫進秒改口」：軍事回擊非開戰
快訊／被爆吸金詐騙18億　郁慕明回應了
陸學者：中美不至於撕破臉　不必因一位議長掀翻整個棋盤
解放軍公布「雷神突擊隊」跳傘畫面　著陸點選「山地丘陵、水稻田
「3天賺2萬」騙到柬埔寨　17歲少年被凌虐家屬付150萬贖身
解放軍「雙航母」出動　一南一北離開母港
快訊／金廈海域出現多艘中共海警船　第一線現況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

曾嗆擊落專機…裴洛西確定來台「胡錫進秒改口」：軍事回擊非開戰

解放軍雙航母南北離港演訓　陸網友：遼寧艦、山東艦、台灣見

掩護裴洛西訪台？美2架C-40專機同抵吉隆坡　網瘋猜「可能換機」

陸學者：裴洛西不至於令中美撕破臉　不必因一位議長掀翻整個棋盤

陸暫停部分台灣食品進口　台商衝中秋伴手禮憂大斷貨

揭秘陸「暫停進口」台食品　台商：裴傳訪台後被要求「整改補件」

解放軍公布「雷神突擊隊」跳傘畫面　著陸點選「山地丘陵、水稻田」

陸公布8月獲批遊戲版號名單　兩大龍頭騰訊、網易仍缺席

網傳廈門島內解放軍大規模集結！　馬路驚現整排「輪型裝甲砲車」

報復裴洛西訪台！大陸突禁「100多家台灣食品廠產品進口」

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

普渡三公降駕「狂灌高粱」　不聽旁人勸！一晚喝掉5支

太常喝酒遭副駕女友飆罵 男全程尷尬笑「掩飾恐懼」

加盟店爆違規！廖老大道歉了　另尋場地開店或退加盟金36萬

受不了！男同學在等我　萌妹抱怨爸拆穿：少自戀

球棒哥國道上掏棍叫囂　單手伸窗外邊甩邊蛇行

曾嗆擊落專機…裴洛西確定來台「胡錫進秒改口」：軍事回擊非開戰

解放軍雙航母南北離港演訓　陸網友：遼寧艦、山東艦、台灣見

掩護裴洛西訪台？美2架C-40專機同抵吉隆坡　網瘋猜「可能換機」

陸學者：裴洛西不至於令中美撕破臉　不必因一位議長掀翻整個棋盤

陸暫停部分台灣食品進口　台商衝中秋伴手禮憂大斷貨

揭秘陸「暫停進口」台食品　台商：裴傳訪台後被要求「整改補件」

解放軍公布「雷神突擊隊」跳傘畫面　著陸點選「山地丘陵、水稻田」

陸公布8月獲批遊戲版號名單　兩大龍頭騰訊、網易仍缺席

網傳廈門島內解放軍大規模集結！　馬路驚現整排「輪型裝甲砲車」

報復裴洛西訪台！大陸突禁「100多家台灣食品廠產品進口」

裴洛西將訪台！黃珊珊：一定會好好接待客人　「北市盡量做好維安」

海邊驚見「會走路的鯊魚」！超罕見模樣曝...科學家直呼：不可思議

陽明擁2千億現金交通部盼活化運用　陽明攜手星展做綠色定存

屏東潮州警友處慰問執行交通勤務警員　基層窩心

曾嗆擊落專機…裴洛西確定來台「胡錫進秒改口」：軍事回擊非開戰

23萬隻雞鴨、59隻浪犬貓死亡　彰化超度動物靈

桃園+2027！市府提醒民眾注意BA.5變異株威脅

世界先進獲利創高但估營收將季減　因應客戶庫存調整下修資本支出

許藍方曝「職業病」讓男友無奈　揪看成人片下場超解嗨

房客一直不繳租金！房東嘆「能斷水電嗎？」　過來人教1招：合法

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

大陸熱門新聞

兒跌入水池　親人下水救援竟6亡

讓道軍機？ 廈航突宣布：調整福建地區航班

網傳廈門解放軍大規模集結！畫面曝光

揭秘陸「暫停進口」台食品

裴洛西訪台　官方回應4大劇本

報復裴洛西　大陸暫停100多家台灣食品廠產品進口

福建省軍區防空實彈射擊：嚴陣以待，聽令而戰！

解放軍雙航母南北離港演訓 陸網友：遼寧艦、山東艦、台灣見

即／傳裴洛西明訪台！陸宣布南海軍事訓練

胡錫進嗆裴洛西：將不知道下一分鐘發生什麼

解放軍公布「雷神突擊隊」跳傘畫面 著陸點選「山地丘陵、水稻田」

南海、渤海同步舉行軍演 陸軍事專家：為全域作戰作準備

陸再警告：裴洛西若赴台　解放軍不會坐視

台商曝福建緊張氛圍：幾十台軍車！

更多熱門

相關新聞

被騙到柬埔寨當奴工　17歲少年付150萬贖身

被騙到柬埔寨當奴工　17歲少年付150萬贖身

黑幫結合詐騙集團，以高薪、包吃包住又附機票的工作，吸引年輕人到柬埔寨等境外打工，再把他們軟禁利用，甚至遭毆、凌虐，並反過來恐嚇在台親人交付贖金才肯放人，台南市警局刑警大隊經清查轄區內近2個月共有6人受害，警方已函外交部轉駐外使館協處外，並呼籲國人小心受騙。

裴洛西訪台陸突禁百項食品　他揭：證明禁鳳梨、石斑都是看心情鬼扯

裴洛西訪台陸突禁百項食品　他揭：證明禁鳳梨、石斑都是看心情鬼扯

美2架C-40專機同抵吉隆坡　網友瘋猜可能換機訪台

美2架C-40專機同抵吉隆坡　網友瘋猜可能換機訪台

江啓臣籲美加速具體挺台作為　「人民更期待簽署雙邊協定」

江啓臣籲美加速具體挺台作為　「人民更期待簽署雙邊協定」

她上網借8萬慘遭軟禁　趁洗腎脫逃報警

她上網借8萬慘遭軟禁　趁洗腎脫逃報警

關鍵字：

裴洛西南海軍演航母雷根號解放軍大陸軍武國防部遼寧艦山東艦台灣海峽影音

讀者迴響

熱門新聞

羅志祥瘋傳追回周揚青：她回來了！本尊終於鬆口

福原愛返日認了「和江宏傑有點誤會」！1句話揭真相

兒跌入水池　親人下水救援竟6亡

淪柬埔寨賣器官　台男行情90萬元！台女3下場慘曝

快訊／裴洛西今晚10：20飛抵松山機場　夜宿君悅酒店

獨／4寶爸騎樓設店遭切割　曝廖老大看過還讚裝潢好

即／台中清水25人街頭大亂鬥　1人喪命

讓道軍機？ 廈航突宣布：調整福建地區航班

網傳廈門解放軍大規模集結！畫面曝光

即／北市消防員「雙手上銬」陳屍旅社

羅志祥突預告「她要回來了」！網驚喜：是愷樂

羅志祥「飛機圖」疑指周揚青　網瘋喊：不是吧

快訊／裴洛西抵台住君悅！酒店回應了

裝一級變頻冷氣「電費貴又不涼」！網揪大忌：超耗電

不顧大陸警告　裴洛西堅持把台灣列入行程

更多

最夯影音

更多
麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好
被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

被騙去柬埔寨「是上帝安排」　警急攔打醒：去了就見上帝

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

若剩1月壽命想遊山玩水　尪回：沒有錢啊！妻崩潰

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

楊祐寧婚禮星光雲集　大咖賓客好比頒獎典禮

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面